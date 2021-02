A compter de jeudi, la circulation sera perturbée pour les automobilistes aux alentours de la place et cela pour un trimestre. Le temps d'achever l'aménagement des lieux d'ici l'été prochain.

La place de Paris achève son lifting

Patrick JACQUEMOT

Ce sera la cerise sur le gâteau. L'achèvement des travaux de la ligne de tram place de l'Etoile/Gare centrale. Mais avant le 23 juin, date annoncée pour la fin de sa métamorphose, la place de Paris va encore connaître trois mois de chantier. Et si Luxtram est à l'organisation des travaux, la Ville de Luxembourg doit maintenant mettre en place les sens de circulation permettant à engins et ouvriers d'avancer au plus vite sur cette opération.

La place de Paris en travaux jusqu'en 2021

Et maintenant, cela commence dès le 11 février. Jeudi, une nouvelle signalétique routière informera les conducteurs des modalités à adopter pour rouler aux alentours. Rien de bien méchant :

l'accès direct vers la rue d’Anvers depuis l’avenue de la Liberté se fera désormais à hauteur de la rue Origer;

les voitures ne pourront avancer qu'en sens unique depuis la rue Duschler vers la rue d'Anvers;

l'impasse de la rue Sainte-Zithe sera en double sens entre la rue Dicks et la place de Paris

la sortie de la rue Dicks en direction de la rue du Plébiscite qui ne pourra se faire que via la rue Sainte-Zithe.

Ainsi, cette fin d'hiver et le printemps verront la place connaître d'importants travaux de voirie. Avant que les lieux ne retrouvent leur caractère piétonnier (comme depuis 1986), il reste en effet de nombreux réseaux à enfouir, la voirie à poser, les pierres naturelles pour recouvrir le sol ainsi que l'ensemble des nouveaux aménagements prévus et validés en concertation avec les riverains à implanter.

Car aux beaux jours, c'est une place disposant d'espaces pour les terrasses, mais aussi d'une station Vel'Oh, d'une fontaine, de candélabres design, des WC publics et de nouvelles plantations qui se fera apprécier.

