Les alentours directs de la Gëlle Fra feront l'objet d'un concours destiné à réaménager cet espace afin de «créer un véritable espace public de rencontre sans voitures», annonce vendredi François Bausch, ministre des Travaux publics. Un ascenseur pour relier la vallé de la Pétrusse verra également le jour.

Luxembourg 2 min.

La place de la Constitution changera de visage

Jean-Michel HENNEBERT Les alentours directs de la Gëlle Fra feront l'objet d'un concours destiné à réaménager cet espace afin de «créer un véritable espace public de rencontre sans voitures», annonce vendredi François Bausch, ministre des Travaux publics. Un ascenseur pour relier la vallé de la Pétrusse verra également le jour.

Suite logique de la mise en service du tram, de la réorganisation de la circulation des bus et du développement du réseau de pistes cyclables, l'hyper centre de Luxembourg-Ville s'apprête à changer de visage. Ou du moins, l'un de ses centres les plus emblématiques. Dans une réponse parlementaire publiée vendredi, François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité et des Travaux publics, annonce que la Place de la Constitution sera entièrement aménagée.

D'un «aménagement actuel en parking pour voitures et arrêt pour bus touristique», les alentours directs de la Gëlle Fra se transformeront en «un véritable espace public et de rencontre sans voitures». Pour ce faire, le ministre annonce qu'un groupe de travail - composé des autorités communales et de l'État, propriétaire du terrain - a décidé de lancer un concours destiné à «concrétiser un projet de réaménagement». Ce dernier doit être lancé «dans les mois à venir» et devrait durer «quelque six mois».

Le réaménagement de la place de la Constitution prévoit la suppression des places de parking et son utilisation comme «espace public et de rencontre». Photo: Pierre Matgé

Aucun détail sur le cahier des charges retenu n'a, pour le moment, été donné. Seules quelques indications générales ont été fournies, à savoir la volonté de «mettre en valeur le monument de la Gëlle Fra», d'«intégrer cet ensemble dans le réseau des espaces publics de la Ville» et d'assurer «une liaison qualitative avec l'hyper-centre par le boulevard Rooselevelt (...) d'une part et la vallée de la Pétrusse d'autre part».

Dans cette logique, un ascenseur assurant la liaison entre la place et la vallée de la Pétrusse verra le jour, indique François Bausch qui précise que cet équipement sera intégré «sur demande des représentants de la Ville de Luxembourg». Vraisemblablement avec le même objectif que l'ascenseur du Pfaffenthal, fréquenté par plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les mois. A savoir créer une nouvelle attraction dans la capitale.

Véritable attraction touristique, l'ascenseur de Pfaffenthal est fréquenté par quelque 40.000 personnes tous les mois. Photo: Morris Kemp

A noter enfin que le futur aménagement de la place devra être pensé «pour encourager l'organisation d'événements de tout genre». Raison pour laquelle le revêtement du sol sera adapté et «les fonctions permanentes» du site comme l'accès aux casemates ou le kiosque seront regroupés. Et François Bausch de souhaiter qu'à l'avenir, cette partie de la capitale bénéficie «d'une utilisation temporaire plus fréquente» via «des activités très diverses».

Autrement dit, que la place de la Constitution ne soit plus réservée au marché de Noël, à la présence du City Skyliner et à divers festivals au cours de l'année.