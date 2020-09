Entrée stratégique de la capitale, le site pourrait prochainement connaître une véritable métamorphose. La bourgmestre de la Ville et le ministre de la Mobilité ont présenté, mardi, un projet de développement urbain qui pourrait notamment accueillir plus de 600 logements.

Luxembourg 5 1 2 min.

La place de l'Etoile entend changer de visage

Anne-Sophie de Nanteuil Entrée stratégique de la capitale, le site pourrait prochainement connaître une véritable métamorphose. La bourgmestre de la Ville et le ministre de la Mobilité ont présenté, mardi, un projet de développement urbain qui pourrait notamment accueillir plus de 600 logements.

Un compromis pourrait bien avoir été trouvé. Alors que l'aménagement de la place de l'Etoile fait débat depuis près de 30 ans, les négociations toucheraient enfin à leur fin. Main dans la main, la Ville de Luxembourg et le gouvernement ont ainsi annoncé, mardi, leur volonté d'y créer un quartier «attractif, connecté et innovant».

Le concept présenté propose ainsi de dévier le trafic automobile de la route d’Arlon. L'objectif? Faire de la place de l'Etoile, «un pôle de mobilité et un nouveau lieu de vie» à quelques pas seulement du centre-ville, soulignent les promoteurs privés du projet, BC Partners et l'entreprise de construction Felix Giorgetti. «Nous souhaitons en faire un vrai quartier mixte et un endroit piéton se basant sur trois pilliers : la gastronomie, la culture et la proximité», souligne Thibault Lauprêtre, managing director de BC Partners.

Plus concrètement, le futur quartier proposera plus de 600 logements dont une partie à coûts modérés, 45.985m2 de bureaux, mais aussi des commerces et services avec un cinéma multiplex, une salle de fitness et un «foodhall» de 1.500m2 où il sera possible de se restaurer.

Développer les mobilités douces

Si la place de l'Etoile conservera sa fonction de pôle d'échange, Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale et François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, envisagent toutefois d'aller plus loin et d'en faire «un axe de circulation principal». Mais ce nouveau hub de mobilité aura surtout pour but de favoriser le développement des mobilités douces.

Pistes cyclables, stations Vel'OH et liaisons piétonnières verront ainsi le jour. Une nouvelle ligne de tram, en direction de Strassen, desservira quant à lui un nouveau arrêt «au cœur du projet», souligne François Bausch. Ces nouvelles connexions seront ainsi «une plus-value non seulement pour la place mais aussi pour tous les quartiers alentour», s'enthousiasme Lydie Polfer.

Pour permettre une bonne cohabitation, une métamorphose complète sera néanmoins à prévoir. Un tunnel déviera le trafic automobile de manière à laisser le champ libre aux piétons et cyclistes. Une gare souterraine sera par ailleurs créée pour les bus. Des aménagements visant à «orienter le trafic de manière ciblée», précise ainsi Lydie Polfer. Chaque usager de la route pourra ainsi «trouver sa place» dans ce concept.

5

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Le projet reste cependant au stade d'ébauche. A ce jour, aucune information n'a ainsi été dévoilée, tant sur le coût des travaux que sur le calendrier du projet. Mais avant toute concrétisation, il sera nécessaire de modifier le plan d'aménagement général (PAG) et d'élaborer un plan d'aménagement particulier (PAP). Une première étape que la Ville de Luxembourg ambitionne d'entamer dès le premier trimestre 2021.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.