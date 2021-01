Évoqué en juin dernier par Claude Marx, directeur de la CSSF, le document visant officiellement à mettre en place «le cadre sécurisé nécessaire pour le fonctionnement du secteur financier» tarde à être publié. La faute à des discussions «entre parties prenantes» qui s'éternisent

La Place attend toujours sa circulaire sur le télétravail

Jean-Michel HENNEBERT

Officiellement encadré par une convention signée entre le patronat et les syndicats pour les résidents et des accords bilatéraux pour les frontaliers, le télétravail au Luxembourg devait, pour le secteur financier, faire l'objet d'un cadre spécifique. Non pas pour mettre en place des règles différentes pour les quelque 50.000 salariés de la Place, mais pour instaurer «le cadre sécurisé nécessaire pour le fonctionnement du secteur financier», selon les mots de Claude Marx, directeur de la CSSF.

Évoquée en juin dernier et détaillée en septembre devant la commission des Finances et du Budget, l'idée visait notamment à répondre «aux problèmes de disponibilités des salariés vis-à-vis des clients, aux interrogations quant à la substance des établissements installés au Luxembourg ou bien encore dans la gestion de projets qui nécessitent une présence réelle». Sauf que quatre mois plus tard, le silence radio règne toujours autour de cette question.

Aussi bien du côté de la CSSF, que du ministère des Finances. Si le gendarme de la Place botte en touche en avançant le fait de «ne pas être la seule partie prenante dans la mise en place de cette directive», les services de Pierre Gramegna (DP) évoquent quant à eux la poursuite «des consultations entres les différentes parties prenantes». Sans aucune autre forme d'explication, que ce soit sur la nature des blocages ou sur le nombre d'interlocuteurs impliqués dans les échanges.

Sollicité à de nombreuses reprises sur les raisons qui expliqueraient le retard dans la mise en oeuvre de cette circulaire, le ministère se contente de préciser que «le recours massif au télétravail dans le secteur financier a permis de garantir la bonne continuité des activités» et que «mieux encadrer le télétravail reste donc une priorité pour les mois à venir, mais également pour la période de l’après-crise.»

Selon le ministère du Travail, aucune adaptation nouvelle n'est prévue autour de cette question dans les prochains, «puisque la convention, qui sert de cadre, a été récemment adaptée aux nouvelles réalités». Seul manque, à ce jour, un règlement grand-ducal stipulant noir sur blanc que le texte paraphé par le patronat et le syndicat est d'application pour tous les secteurs d'activité. Place financière comprise. Reste donc à savoir si la circulaire voulue par la CSSF verra finalement bel et bien le jour.

