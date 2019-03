C'est le début d'une nouvelle ère pour le quartier situé entre le boulevard Royal et la rue Aldringen. Alors que la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment Royal-Hamilius a lieu vendredi, retour sur le passé mouvementé du quartier, en images.

Luxembourg 2 min.

La place Aldringen au fil du temps

C'est le début d'une nouvelle ère pour le quartier situé entre le boulevard Royal et la rue Aldringen. Alors que la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment Royal-Hamilius a lieu vendredi, retour sur le passé mouvementé du quartier, en images.

(DL/dn trad. SW) - C'est une partie de la ville qui a connu beaucoup de changements au cours des années. Caserne militaire, école ou encore gare routière, de nombreuses institutions se trouvaient jadis sur le «Aldringen» et dans les rues environnantes.

Un restaurant avec terrasse panoramique sur ce toit doré ouvrira au dernier étage. Photo: Pierre Matgé

Le quartier a connu son premier essor à la fin du XIXe siècle, après la démolition de la forteresse et, surtout, avec la construction du pont Adolphe au début du XXe siècle, qui relie directement le boulevard Royal au quartier de la gare ferroviaire.

Dans les années 1880, un bâtiment scolaire fut érigé sur le site. En 2019, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, l'école a laissé sa place à un immeuble où des appartements chics sont en cours de création. Des magasins vont également ouvrir au rez-de-chaussée.

Puis vint l'Hôtel des Postes, encore présent aujourd'hui bien que vide, témoin de cette époque. Son utilisation future n'est pas claire pour le moment. La rue Aldringen, directement en face, devient la zone piétonne du chantier Royal Hamilius, comme vous pouvez le voir ci-dessous.



Le premier parking souterrain de la ville

Peu à peu, le quartier entre la Grand-Rue, le boulevard Royal, la rue Aldringen et l'avenue Monterey joue un rôle de plus en plus important. Diverses banques et compagnies d'assurance s'y installent, et le boulevard Royal, autrefois bordé de villas privées, devient une adresse recherchée par des entreprises et des hôtels de renom.

Dans les années 1970, l'école cède sa place, au profit des bâtiments administratifs du Centre Hamilius; une gare routière est également construite directement en face et le premier parking souterrain du centre-ville est construit sous terre, comme vous pouvez le voir sur l'avant-après ci-dessous:

En avril 2015, le bâtiment entre la Grand-Rue, le boulevard Royal, la rue Aldringen et la gare routière sera rasé. Et ce n'est qu'après de très longues négociations et discussions que le projet Royal-Hamilius sera validé, entamant l'un des plus grands chantiers de la capitale.

Le projet donne à la ville une toute nouvelle «entrée» à l'ouest. Dès la fin de l'année 2020, les passagers du tram pourront descendre directement à l'arrêt «Hamilius». Photo: Pierre Matgé

Aujourd'hui, le nouveau bâtiment multifonctionnel avec magasins, bureaux et appartements est en voie d'achèvement. Alors que le parking souterrain a été mis en service en septembre 2018, la prochaine grande étape est imminente: en novembre, le bâtiment doré de la Grand-Rue sera le fleuron du quartier avec les Galeries Lafayette, la Fnac et un restaurant panoramique.

Les premiers résidents devraient emménager dans leurs nouveaux appartements à la fin de l'année 2019 ou au début de 2020.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.