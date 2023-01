Entre Niederkorn et Esch-sur-Alzette, les choses ont évolué ces dernières années. Le parcours est désormais praticable à vélo de bout en bout.

La piste cyclable Niederkorn/Esch-sur-Alzette est opérationnelle

Entre Niederkorn et Esch-sur-Alzette, les choses ont évolué ces dernières années. Le parcours est désormais praticable à vélo de bout en bout.

Si l'on regarde la carte du Luxembourg, le corridor urbain entre Pétange et Esch-sur-Alzette fait penser à une banane. Le long de cette banane dite du sud, la piste cyclable nationale PC 8 (piste cyclable) a reçu un tout nouveau tracé dans l'esprit de la mobilité durable.

La piste cyclable ayant été conçue à l'origine comme une infrastructure touristique, le tracé a surtout été aménagé en dehors des localités. Selon la stratégie aujourd'hui en vigueur, les pistes cyclables doivent principalement permettre de relier les écoles, les gares et les zones d'activités afin de convaincre le plus grand nombre possible d'usagers de la route d'opter pour le vélo.

Sur l'ancienne piste cyclable entre Esch-sur-Alzette et Belval, il fallait pédaler quatre kilomètres pour parcourir la distance de deux kilomètres. Le viaduc de la Studentewee, inauguré vendredi, a permis de réduire considérablement cette distance, qui présente en outre un intérêt touristique.

Le puzzle devient un tout

Mais ces dernières années, beaucoup de choses ont également été faites entre Niederkorn et Belvaux. A la manière d'un puzzle, les différentes pièces ont été progressivement assemblées pour former une piste cyclable complète et continue. Le premier nouveau tronçon est la liaison entre la cité Hondsbësch de Niederkorn et l'ancienne gare.

Du parc de la Chiers au carrefour principal, le nouveau sentier traverse un agréable coin de nature. Photo: Frank Weyrich

Le raccordement le long de la pente au-dessus des voies jusqu'au pont au-dessus de la voie ferrée était en service depuis l'automne 2021. L'ancien pont lui-même avait été enlevé en novembre 2021 et a été remplacé entre-temps par une construction moderne. Cet automne, il a été ouvert à la circulation dans les délais prévus. La liaison entre Niederkorn et Differdange était ainsi établie sur une voie séparée.

Le tronçon allant du carrefour principal jusqu'au parc de la Chiers a également été achevé au cours de l'année. Entre le centre commercial et l'école internationale, le nouveau tronçon et son environnement ont déjà l'air assez accueillant. En passant par la rue Woiver, on continue tout droit en direction de Belvaux. Une autre pièce du puzzle, bien que courte, a été réalisée entre l'arrêt de train Belvaux-Soleuvre et l’hôtel de ville. Ici, le chemin existant a été élargi pour répondre aux exigences d'une piste cyclable nationale.

Dans la suite du parcours, jusqu'à Belval, on a eu recours à l'infrastructure existante. Grâce à la collection de différents tronçons indépendants en soi, une liaison continue à l'écart de la circulation automobile sur une grande partie de la banane Sud est désormais une réalité. Le PC 8 relie donc les principales localités entre Niederkorn et Esch-sur-Alzette. Seule la signalisation est encore lacunaire, de sorte que les personnes qui ne connaissent pas les lieux se demandent à certains endroits où leur chemin doit les mener.



