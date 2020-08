A partir du 5 octobre, le bassin de natation rodangeois fermera ses portes au public. Les travaux de rénovation sont prévus pour une période de 18 mois et leur coût est estimé à 19,2 millions d'euros.

Luxembourg 2 min.

La piscine Kordall s'offre un lifting

A partir du 5 octobre, le bassin de natation rodangeois fermera ses portes au public. Les travaux de rénovation sont prévus pour une période de 18 mois et leur coût est estimé à 19,2 millions d'euros.

(JFC avec Luc Ewen) - Avec son toit rétractable faisant d'elle la seule piscine en extérieur de la région et ses dimensions olympiques, la piscine Kordall jouit d'une grosse popularité dans tout le sud du pays. Las, les quelque 35.000 à 45.000 nageurs annuels usagers de «la Piko» devront prendre leur mal en patience. Dès le 5 octobre en effet et pour une durée d'un an et demi, l'infrastructure sera fermée au public. Cela afin de permettre d'importants travaux de rénovation.

Justifiant la nécessité ces aménagements, l'échevin pétangeois Romain Mertzig explique que «la commune de Pétange compte aujourd'hui plus de 20.000 habitants et la demande est croissante». La Piko est entrée en service sous sa forme actuelle en 2005, et le moment est venu de rafraîchir les installations techniques et les bassins. «Il y a quelques années, nous avons connu des problèmes d'humidité dans le sous-sol, et il a fallu beaucoup de temps pour les résoudre», relate Romain Mertzig. Ces fuites ont affecté l'équipement technique, de sorte qu'il doit maintenant être remplacé. Au total, l'enveloppe de 19,2 millions d'euros devrait suffire à ces travaux et d'autres.

Au terme des travaux, le bassin olympique ne sera plus relié à la piscine via un toboggan géant Photo: Claude Feyereisen

Car ce chantier représente aussi l'occasion de réaliser des aménagements supplémentaires, comme l'addition d'une nouvelle ligne d'eau dans le bassin olympique. Ce dernier ne sera alors plus relié aux pataugeoires via un toboggan géant. De plus, la cafétéria sera agrandie et l'espace familial complètement remodelé, tandis que l'espace sauna (actuellement fermé) subira lui aussi un sérieux lifting.

Et si Luxembourg retrouvait une piscine au grand air Avec la vague de chaleur, le projet d'un bassin de nage à ciel ouvert refait surface. L'échevin aux Sports de la capitale, Simone Beissel, est loin d'avoir abandonné l'idée. Même si les premiers plongeons sous le soleil ne sont pas pour demain.

En attendant le début des travaux, en cette période d'épidémie de covid, Aly Birlenbach et Marc Bosoli, les responsables de l'établissement rivalisent d'ingéniosité afin de rendre possible le fonctionnement «normal» du bassin. Si la Piko reste ouverte jusqu'au 4 octobre, une réservation préalable est toutefois nécessaire pour s'y rendre. L'accès à la piscine est accordé pour une période de trois heures, et dans chaque tranche horaire, 160 visiteurs sont admis au maximum.

Le changement le plus significatif affectera le bassin olympique. Il sera élargi d'une ligne d'eau supplémentaire, et les pataugeoires au pied du toboggan géant ne seront plus reliées à la piscine de 50 mètres. Illustration: Beng-Architectes

«Le plus grand défi consiste à faire passer les visiteurs par les vestiaires tout en respectant les règles de distanciation sociale», explique Marc Bosoli. Justement, les travaux prévoient un agrandissement desdits vestiaires, ce qui devrait faciliter les choses à l'avenir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.