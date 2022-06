Si son château sera certainement visité cet été, la piscine à ciel ouvert de Vianden n'accueillera en revanche aucun baigneur en 2022. En cause: des travaux nécessitant des fonds importants.

La piscine en plein air de Vianden fermée jusqu’en 2024

Si son château sera certainement visité cet été, la piscine à ciel ouvert de Vianden n'accueillera en revanche aucun baigneur en 2022. En cause: des travaux nécessitant des fonds importants.

Tout a commencé le 5 juillet 2019, lorsque le bourgmestre de Vianden avait dû annoncer la fermeture de l'un des joyaux de la commune: la célèbre piscine extérieure aux dimensions olympiques.

La piscine de Vianden de nouveau accessible Les nageurs n'auront finalement été privés des bassins en plein air que pendant deux semaines. Après avoir résolu ses problèmes de sécurité, l'établissement vient de recevoir l'autorisation d'accueillir à nouveau du public.

L'Inspection du travail et des mines (ITM) avait en effet ordonné cette mesure à la suite d'un incident survenu avec un enfant. Même si les conséquences n'ont heureusement pas été dramatiques et que l'établissement avait pu rouvrir deux semaines plus tard, elles avaient mis en lumière quelques failles dans l'organisation de la sécurité des bassins, notamment un manque de personnel de surveillance.

Cependant, ce n'est pas pour cela que la piscine est aujourd'hui fermée, puisque maître-nageur il y a, même s'il est pour le moment affecté à d'autres activités de la commune avant de pouvoir prendre du service au bord des bassins d'après les déclarations faites par le bourgmestre Claude Tonino à nos confrères de RTL 5 min.

La cause principale est l'infrastructure des bassins, qui commence à être ancienne. Depuis sa fermeture pour la saison d'hiver en 2019, beaucoup d'éléments se seraient en effet dégradés.

Des investissements importants à prévoir

Constat désolant, les investissements ont manqué au cours des années, alors que la piscine afficherait en moyenne un déficit de 120.000 à 150.000 euros.

C'est pourquoi une analyse a été réalisée par un bureau d'études en 2020. Et elle parle de millions d'euros à prévoir. Le bourgmestre a déclaré que la commune cherchait «un nouveau concept et un nouveau business plan, pour ne pas continuer sur la même voie. Nous voulons être plus innovants, pour proposer d'autres voies, toucher un nouveau public. Pour investir dans l'avenir et pas dans le vieux système.»

14 à 15 millions d'euros de coûts

L'objectif est donc une piscine qui ferait peau neuve, avec un toboggan flambant neuf et une toute nouvelle infrastructure sportive. Les vestiaires devront également être rénovés et il sera, à terme, possible de pratiquer plus de disciplines sportives dans les bassins.

D'après les estimations du bourgmestre Claude Tonino, cela reviendrait à débourser 14 à 15 millions d'euros, et la commune de Vianden ne disposerait pas de cette somme. Des discussions sont donc en cours avec plusieurs ministères pour débloquer des fonds.

Bref, deux ans supplémentaires et encore plus de détériorations pourraient survenir avant que la piscine avec vue sur le château puisse accueillir de nouveaux baigneurs.

