La piscine en plein air était fermée depuis septembre 2019 pour subir d'importants travaux de modernisation.

Ouverte en 1954

La piscine en plein air de Dudelange a rouvert ses portes

Il n'avait pas emporté son maillot de bain, mais le ministre des sports Georges Engel (LSAP), en poste depuis 100 jours à peine, était bien présent pour assister à la réouverture de la piscine de Dudelange. Les conditions étaient idéales pour rouvrir le bassin en plein air dans la quatrième plus grande commune du Luxembourg, après une pause forcée de presque trois ans. Cette période a été mise à profit pour moderniser l'installation en profondeur.

En septembre 2019, la piscine en plein air a ouvert ses portes pour la dernière fois. Avant de fermer ses portes pour subir une cure de jouvence. Elle aurait dû rouvrir bien plus tôt mais la pandémie de coronavirus est arrivée et a retardé quelque peu les plans. Georges Engel, tout comme les représentants de la commune et les nombreux invités, ont pu constater que le lifting a été salvateur pour l'infrastructure.

Malgré des travaux de modernisation répétés, la piscine en plein air avait pris de l'âge au fil du temps. L'installation a été inaugurée en 1954. Auparavant, se trouvait là une piste d'athlétisme. Mais avant même que les deux piscines de la rue du Parc n'attirent les amateurs d'eau, les habitants de Dudelange trouvaient déjà de quoi se rafraîchir lors des chaudes journées d'été. Ils piquaient une tête dans un bassin de refroidissement de l'usine sidérurgique. Rien que d'y penser aujourd'hui, les poils se hérissent, mais c'était à une époque où les règles d'hygiène n'étaient pas encore en vigueur pour les piscines publiques.

Dès le début, la piscine en plein air de Dudelange est devenue une attraction fort courue des baigneurs. Le succès a été immédiat car les installations de ce type sont rares dans le sud de la région. Ainsi, à la belle saison, les habitants des localités environnantes se rendaient en masse à Dudelange pour faire un plongeon ou prendre un bain de soleil sur la pelouse. Les habitants de la région frontalière française ont également rapidement découvert la Mecque des amateurs d'eau et de soleil au Luxembourg voisin.

Unique dans la région

Les travaux de transformation et de modernisation, qui ont été réalisés en deux phases, font de la piscine en plein air de Dudelange une infrastructure unique au sud du Luxembourg et dans la région frontalière, selon les déclarations du bourgmestre de Dudelange Dan Biancalana (LSAP). Ce dernier a souligné que des infrastructures sportives modernes contribuent à l'attractivité d'une ville. Un bassin de 50 mètres, un bassin d'apprentissage et une pataugeoire pour les plus jeunes attendent les visiteurs. L'installation a une capacité de 1.300 visiteurs.

La nouveauté la plus importante est sans doute le déplacement de l'entrée. Alors qu'elle se trouvait dans la rue du Parc depuis l'ouverture en 1954, elle se trouve désormais près du parking, devant le gymnase. L'ancienne entrée est désormais utilisée comme cour de récréation par la structure d'accueil des enfants dans l'ancien restaurant.

Des vestiaires ont été aménagés près de la nouvelle entrée principale et sont à la disposition des particuliers. Les anciens vestiaires ont été rénovés et seront à l'avenir réservés aux classes et aux associations. Des investissements ont également été réalisés en ce qui concerne la végétalisation du site et pour assurer une protection visuelle autour du terrain. Un nouveau kiosque propose des snacks et des boissons sans alcool.

Un coût de plus de 9 millions d'euros

La piscine est ouverte tous les jours de 10 à 20 heures en haute saison, du 15 juillet au 4 septembre, et en basse saison, du 30 mai au 14 juillet, les lundis, mercredis et vendredis de 16 à 20 heures, les mardis et jeudis de 14 à 20 heures et les week-ends de 10 à 20 heures. Depuis la réouverture, de nouveaux tarifs sont également appliqués, en fonction de la durée. Ils varient entre un euro pour les enfants et cinq euros pour les adultes. Des tarifs spéciaux sont proposés aux familles avec enfants.

La commune de Dudelange a investi 9,2 millions d'euros dans cette cure de jouvence, selon les indications du bourgmestre Dan Biancalana. Le ministre des Sports Georges Engel a annoncé une bonne nouvelle lors de la cérémonie d'ouverture. Son ministère participera à hauteur de 2,7 millions d'euros aux travaux de modernisation.

