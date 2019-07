C'est un coup dur pour les installations aquatiques en plein-air de Vianden qui débutent mal la saison d'été. Mais le manque de personnels de surveillance qualifiés fait craindre pour la sécurité des baigneurs.

La piscine de Vianden ferme faute de maître-nageur

Patrick JACQUEMOT

Henri Majerus, bourgmestre de Vianden, en a fait l'annonce : la piscine de Vianden est fermée à compter de ce vendredi 5 juillet. Une décision que la commune a dû prendre à la suite d'une décision de l'ITM (Inspection du travail et des mines). L'administration a en effet relevé une insuffisance de personnels qualifiés pour assurer la surveillance des baigneurs de plus en plus nombreux.

La qualité des installations en plein-air, piscine aux dimensions olympiques et toboggan, n'est pas en cause. Mais le manque de personnels qualifiés pose des difficultés aux yeux de l'ITM. L'Inspection a donc prié la commune de Vianden de se rapprocher d'un expert pour développer un concept de sécurité qui, en l'absence d'un instructeur qualifié en natation, garantirait au moins la présence d'un ou de plusieurs surveillants de bassin diplômés.

Pour l'heure, aucune date de réouverture ne peut être avancée. Il appartient à la commune de se mettre en règle sur ce point avant d'envisager l'accueil des baigneurs. Au vu de la difficulté à recruter des maîtres-nageurs qualifiés, la situation pourrait durer.

Mais que les amateurs de baignade se rassurent : les piscines et lieux où nager ne manquent pas au Luxembourg, loin de là.