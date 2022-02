La commande du Paxlovid de Pfizer est attendue dans les prochaines semaines a indiqué la ministre de la Santé Paulette Lenert dans une récente réponse parlementaire.

Pandémie au Luxembourg

La pilule anti-covid devrait bientôt être livrée

Approuvée par l'Agence européenne des médicaments jeudi dernier, la pilule anti-covid Paxlovid doit bientôt arriver au Luxembourg. Une commande attendue dans les «semaines à venir en même temps que pour les autres pays européens» a annoncé la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) dans une réponse parlementaire adressée à la députée Nathalie Oberweis (Déi Lénk). La date exacte de livraison n'est pas encore déterminée à ce stade.

Début janvier, le Grand-Duché, par la voix de Paulette Lenert, avait déclaré avoir commandé 20.000 pilules au laboratoire américain. Selon Pfizer, elles seraient efficaces contre Omicron et permettraient d'empêcher le variant de se répliquer dans les cellules. La ministre socialiste a également indiqué que les recommandations pour l'utilisation de ce médicament anti-viral sont élaborées par le Conseil scientifique du domaine de la santé. Le traitement pourra être prescrit par tout médecin-traitant et la pilule sera délivrée dans un premier temps par les pharmacies d'hôpitaux, a précisé Paulette Lenert.

Ce nouveau vaccin anti-covid concerne prioritairement les personnes vulnérables et qui ont des symptômes depuis moins de cinq jours. L'administration du médicament doit se faire de manière précoce pour mieux lutter contre l'infection selon le médecin chef du service de Réanimation et Soins intensifs du CHL sur les ondes de RTL ce mardi : «Prendre le Paxlovid au début de l'infection permet de réduire les risques d'une évolution grave à l'hôpital et cette pilule est avant tout destinée aux personnes vulnérables, car elle interagit bien avec d'autres médicaments que prennent souvent ces personnes.»





