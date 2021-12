Sous la pression des entrées de nouveaux cas covid+, les centres hospitaliers viennent d'être autorisés par la cellule de crise du ministère de la Santé à déprogrammer les opérations les moins urgentes.

Luxembourg 2 min.

Santé publique

La phase 3 s'impose aux hôpitaux luxembourgeois

Patrick JACQUEMOT Sous la pression des entrées de nouveaux cas covid+, les centres hospitaliers viennent d'être autorisés par la cellule de crise du ministère de la Santé à déprogrammer les opérations les moins urgentes.

La situation n'était plus arrivée depuis janvier dernier. Cependant, alors que le nombre de malades covid a atteint les 87 patients pris en charge dans les divers centres hospitaliers du pays, voilà le ministère de la Santé contraint de faire basculer l'ensemble des établissements de santé luxembourgeois en phase 3. La décision planait depuis un mois environ, mais depuis ce mardi après-midi, le choix a été acté.

Qui est hospitalisé en raison d'une infection covid? Certains se servent de l'information pour douter des bienfaits de la vaccination anti-covid : même des personnes au schéma vaccinal complet se retrouvent contaminées et hospitalisées. Mais il faut se méfier de l'évidence des chiffres.

«Le niveau de remplissage de certains services de soins intensifs ne permet plus d'assurer sereinement l'ensemble des activités, il fallait donc réagir», commente Sylvain Vitali, secrétaire général de la fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL). A l'image du choix que viennent de prendre les autorités de santé en Moselle.

Le dernier bilan quotidien du ministère de la Santé luxembourgeois fait désormais état de 26 patients en soins intensifs. Certes, le point culminant des vingt mois de crise covid a déjà vu ce chiffre monter jusqu'à 50 cas covid+ en réanimation en décembre dernier (avec un pic à 251 hospitalisations) mais battre ce record est loin d'être l'objectif. Surtout à l'approche des fêtes où, forcément, les établissements de santé devront aussi fonctionner avec moins de personnels disponibles.

«Les établissements vont maintenant analyser, au jour le jour, leur capacité à garantir la continuité des soins notamment dans ces services d'urgence vitale. Si, en fonction de la situation du moment, cela ne peut être assuré alors ils sont autorisés à décaler voire annuler certaines interventions», explique-t-on à la FHL.

Cette ligne de conduite s'impose désormais aussi bien au Centre hospitalier d'Ettelbruck, qu'au CHL, au CHEM ou à Robert-Schuman. Car compte tenu de la vague de nouvelles infections (370 nouveaux cas positifs dépistés en moyenne chaque jour), mathématiquement un flux important va finir par aboutir à l'hôpital. Avec des pathologies plus ou moins graves à prendre en charge, notamment en fonction de l'état vaccinal.

La minute de silence reconduite chaque semaine Initialement, la mobilisation des soignants était prévue tous les 14 jours. Ses initiateurs entendent désormais la mener chaque jeudi et que toute la population y prenne part.

Pour la fédération des hôpitaux, il est important de faire passer un message : «Chacun peut agir pour éviter que la surchauffe des soins intensifs n'empire». Pour faire redescendre cette fièvre, Sylvain Vitali ne voit que deux moyens. Primo, la vaccination qui s'avère efficace contre le développement des formes graves de l'infection respiratoire liée au SARS-CoV2. Secundo, le respect des mesures barrières «pour tous, non-vaccinés et vaccinés».

Car si de son côté, le gouvernement a fait un geste en déployant largement les autotests de dépistage à la veille des vacances de Noël, ce n'est que pour stopper au plus vite les chaines d'infection. Pour éviter la contamination, port du masque, distanciation et désinfection des mains restent «trois actions majeures de la protection de soi et des autres».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.