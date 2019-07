Les conseillers communaux de Luxembourg devront voter, ou pas, ce lundi le vaste projet de renaturation écologique de la vallée de la Pétrusse dont voici les premières images de synthèse.

La Pétrusse renaturée pour 41 millions d'euros ?

Et si demain des truites saumonées nageaient à la surface de la Pétrusse en plein cœur de Luxembourg ? Des remblais rocheux à la place des actuels murets en béton, des prairies fleuries, des plantes vivaces, de la lavande, des nouvelles essences d'arbres... à l'horizon 2023, lorsque la capitale servira d'écrin à la grande exposition horticole LUGA 2023, le cours d'eau devrait avoir un tout autre visage. La première phase des travaux de renaturation, qui en comptent deux, devra être terminée.

A condition évidemment que le conseil communal donne son feu vert au vaste projet dont la facture globale s'élève à 40,9 millions d'euros. Le projet sera à l'ordre du jour du dernier conseil avant les vacances estivales, ce lundi 8 juillet, au même titre que le vote en faveur d'une classification du «Gréngewald» en zone protégée d'intérêt national.

Les conseillers communaux siégeant au sein des commissions de la protection de la nature et de l'environnement, du développement urbain et des services techniques et énergie ont très récemment pris connaissance du dossier mais se seraient vu interdire de rendre publiques des informations avant le conseil de ce lundi.



La renaturation concerne la partie de la Pétrusse qui coule entre la rue d'Anvers (en contrebas de la BIL) à l'ouest et le mini-golf à l'est. Le projet couvre au total 86.000 m2 dont 21.000 m2 de rivière et 65.000 m2 de parc.



Cette revalorisation du cours d'eau au cœur de la capitale sera indéniablement un plus touristique à l'avenir. Directement visible depuis la passerelle pour piétons et vélos suspendue sous le Pont Adolphe, la vallée de la Pétrusse sera bientôt directement connectée à l'hypercentre lorsque le projet de réaménagement complet de la place de la Constitution sera réalisé.

Annoncé début avril par François Bausch, ce projet qui vise à gommer du paysage l'actuel parking au pied de la Gëlle Fra au profit d'un espace piétonnier, inclut la construction d'un ascenseur reliant la place et la vallée de la Pétrusse. Un équipement qui sera intégré «sur demande des représentants de la Ville de Luxembourg», précise le ministre de la Mobilité (déi gréng) dans sa réponse parlementaire.