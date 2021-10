Alors que les travaux destinés à mettre en place une grande exposition florale internationale (LUGA) se poursuivent, la bourgmestre de la capitale et le ministre de l'Agriculture annoncent ce lundi un report de deux ans. La faute notamment à un budget qui aura doublé.

La Pétrusse ne verra pas la LUGA fleurir de sitôt

Jean-Michel HENNEBERT Alors que les travaux destinés à mettre en place une grande exposition florale internationale (LUGA) se poursuivent, la bourgmestre de la capitale et le ministre de l'Agriculture annoncent ce lundi un report de deux ans. La faute notamment à un budget qui aura doublé.

S'il y a encore trois semaines Lydie Polfer (DP) affichait sa fierté quant aux travaux de renaturation du cours de la Pétrusse dans le cadre de la Luxembourg Urban Garden Show (LUGA), la situation est désormais tout autre. Lors d'une conférence de presse organisée lundi, la bourgmestre de la capitale accompagné de Romain Schneider (LSAP), ministre de l'Agriculture ont annoncé le report de deux ans de l'exposition florale internationale à l'origine des travaux.

Un décalage de 2023 à 2025 justifié officiellement par «l’envergure des projets et leur implication financière d’une part et les facteurs conjoncturels dont la hausse des prix d’autre part». Comprenez la flambée du coût des matériaux liée à la crise qui a fait passer le budget de l'asbl en charge de l'événement de dix à 22 millions d'euros. Une enveloppe initiale toutefois basée sur «des estimations des coûts avancées par une étude de faisabilité en 2015», précise le communiqué officiel.

Pour mettre à profit les deux années supplémentaires obtenues, Ville de Luxembourg et ministère de l'Agriculture entendent mettre l'accent sur «la participation citoyenne aux premiers projets d’aménagements notamment maraîchers», mais aussi lancer «un site internet d’échange entre acteurs du secteur vert» et «le placement d’évènements en amont de l’exposition». Sans plus d'autre forme de précision.

Pour rappel, la renaturation de la vallée de la Pétrusse a été officiellement validée en juillet 2019 et doit représenter une enveloppe de 40,9 millions d'euros pour modifier 86.000 m2. Dont 21.000 m2 de rivière et 65.000 m2 de parc.

