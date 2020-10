Un conteneur, avec écrans interactifs, a été installé rue Saint Ulrich pour expliquer aux passants ce qui attend la vallée qui traverse la capitale. Le site s'offre une mise au vert pour 41 millions d'euros.

La Pétrusse comme vous ne l'avez jamais vue

(pj avec Jeff WILTZIUS) Difficile d'échapper au chantier de la Pétrusse pour qui passe par le quartier du Grund. Depuis cet été, joggeurs et autres promeneurs ont appris depuis plusieurs mois à faire avec les engins de chantier et autres archéologues qui se déploient dans la vallée. Pour y faire quoi? La réponse est à découvrir dans le caisson que vient d'installer la Ville de Luxembourg, rue Saint-Ulrich. Une box où tout est dit sur le projet de renaturation engagé.

Vendredi, pour le lancement de ce conteneur «Ons Péitruss», la bourgmestre de la capitale a expliqué les raisons de cette installation: «Nous voulions informer les gens de manière simple et ludique», avance Lydie Polfer (DP). Il est vrai qu'avec près de 41 millions d'euros d'engagés dans la remise en état de la rivière et ses abords, il s'agit là d'une des opérations majeures de la commune. Alors autant bien expliquer ce chantier qui devra être achevé d'ici trois ans. Ou plus précisément pour le LUGA 2023.

LUGA? Oui, Luxembourg urban garden. Autrement dit : la première grande exposition horticole internationale que la ville accueillera de mai à octobre 2023. En attendant cette occasion de mettre en avant son patrimoine vert, la capitale doit dégager la Pétrusse de son carcan de béton, réaménager ses berges, créer des chemins piétonniers, des ponts... De quoi non seulement redonner vie au cours d'eau malmené au fil des années, mais aussi assurer une végétalisation du site plus harmonieuse et adaptée aux usages urbains.

Le coût total de l'opération s'élève à 147.000 euros. Photo : Guy Jallay

Via le conteneur et ses écrans tactiles, les huit étapes de la renaturation sont détaillées. Une touche d'histoire par ici, de cours de sciences naturelles par là, une bonne dose de graphiques en 3D, de la vidéo : le passant se laissera vite prendre au jeu de la découverte.

A voir donc, mais attention l'appareil n'est mis en service chaque jour que de 7 à 21h.

