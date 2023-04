A l'issue du délai légal de 40 jours, quatre pétitions ont recueilli plus de 4.500 signatures, dont deux sur l'adaptation du système fiscal.

Plus de 10.000 signatures

La pétition pour que les célibataires paient moins d'impôts rencontre le succès

A l'issue du délai légal de 40 jours, quatre pétitions ont recueilli plus de 4.500 signatures, dont deux sur l'adaptation du système fiscal.

(FJ) - Le débat autour de la suppression de la classe d'imposition 1a pour les veufs et les parents isolés n'est pas nouveau. L'été dernier, lors d'un débat fiscal annoncé à grand renfort de publicité au Parlement, la plupart des partis se sont prononcés en faveur du projet.

Aujourd'hui, le sujet doit à nouveau être débattu à la Chambre des députés, mais cette fois-ci sous la forme de débat public. En effet, la pétition numéro 2620, dont l'objectif est de supprimer cette classe d'imposition 1a, a recueilli plus de 5.000 signatures à la fin du délai de 40 jours. Le quorum nécessaire de 4.500 signatures -qu'une pétition doit atteindre pour devenir le sujet d'un débat public au Parlement- est donc atteint.

Trois autres pétitions ont également atteint le quorum: la pétition numéro 2601 plaide pour qu'un parent puisse légalement travailler moins d'heures en moyenne afin de passer plus de temps avec les enfants, «de sorte que les maisons relais ne soient pas surchargées», selon l'auteur. Dans ce cas, l'État devrait prendre en charge financièrement la réduction du temps de travail de l'un des partenaires. La pétition 2601 a recueilli environ 4.700 signatures.

Le Luxembourg ne doit pas ratifier l'interdiction de l'incinération

La pétition numéro 2596 a recueilli plus du double de signatures nécessaires - près de 11.000. Son objectif est de faire payer moins d'impôts aux célibataires et de mettre ainsi fin à une «injustice» car «les célibataires paient autant, voire plus de taxes que les couples mariés», affirme l'auteur.

Une autre pétition qui a atteint le quota nécessaire est celle portant le numéro 2639, selon laquelle le gouvernement luxembourgeois «ne doit pas ratifier la directive sur l'interdiction des véhicules à combustion prévue à partir de 2035». L'objectif de la pétition n'est pas de «diaboliser l'électromobilité», mais le pétitionnaire dénonce «la manière dont la Commission européenne veut imposer les voitures électriques à la population de l'UE».

