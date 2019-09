Classique ou électrique, le vélo a de plus en plus la cote et les incitations financières sont en lien direct avec l'augmentation des achats de deux-roues. Depuis le début de cette année, 2.509 demandes de subsides ont été accordées.

Luxembourg 2 min.

La Petite Reine dopée par les aides de l'État

Classique ou électrique, le vélo a de plus en plus la cote et les incitations financières sont en lien direct avec l'augmentation des achats de deux-roues. Depuis le début de cette année, 2.509 demandes de subsides ont été accordées.

(DH) - Conséquence directe des aides accordées par l'État pour l'achat d'un vélo, électrique ou non, les ventes ont augmenté de manière significative. Selon le ministre des Finances Pierre Gramegna (DP) et la ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) «2.509 subsides ont été accordés jusqu'au 30 août». Soit au final 752.700 euros de primes versées.

Concernant les deux-roues électriques, et toujours selon les deux ministères, il s'était vendu plus de pedelec lors du premier semestre 2019 que sur l'ensemble de l’année 2018. A ce sujet, 910 demandes d'aide avaient été enregistrées.

Mieux en six mois

Le coup de boost apporté par le gouvernement avec l'aide à l'électromobilité, d'abord via la déduction fiscale et maintenant par la prime, n'a pas seulement fait plaisir aux cyclistes. La mesure a aussi accéléré la mise en circulation des cyclos, motos et autres quadricycles électriques.



Les deux-roues électriques en pleine accélération Ce premier semestre, il s'est déjà vendu plus de cyclomoteurs électriques que sur tout 2018. L'aide de l'Etat pour l'achat de pareil véhicule ou d'un vélo, une moto ou un quadricycle n'est pas étrangère à ce succès.

Côté voitures, les immatriculations hybrides et 100% électriques ont dépassé les 2.200 modèles l'an passé. Et déjà pour les six premiers mois de 2019, le chiffre approchait les 1.975 modèles, d'après les sources divulguées par les ministres de l'Environnement et de la Mobilité.

Depuis le début de l'année

Pour rappel, dans sa volonté de promouvoir la mobilité douce, le gouvernement avait introduit des déductions fiscales à partir de de 2017. Il avait poursuivi ses incitations en ce début d’année avec l’instauration d’une prime de 300 euros pour l’achat d’un vélo ou d’un cycle à pédalage assisté neuf.

«Le délai de traitement des dossiers de demande de subsides est d’environ six semaines», a encore commenté le ministère des Finances. Avec cette obligation pour les éventuels bénéficiaires de subsides de justifier d'au moins sept mois de possession du véhicule subventionnable.

Demande en ligne

Le ministère n'a toutefois pas communiqué le nombre de dossiers qui lui avaient été soumis.

Pour rappel, le document officiel de demande de subvention est en ligne, sur le site Guichet public depuis le 1er août.