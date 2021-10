Sur un an, de septembre à septembre, l'inflation aura augmenté de 2,7%. D'où le rattrapage automatique des salaires, traitements et pensions décidé à compter d'octobre 2021.

Luxembourg 2 min.

Social

La petite hausse des prix qui a déclenché l'index

Patrick JACQUEMOT Sur un an, de septembre à septembre, l'inflation aura augmenté de 2,7%. D'où le rattrapage automatique des salaires, traitements et pensions décidé à compter d'octobre 2021.

En septembre, le coût du panier de la ménagère au Luxembourg aura donc grimpé. Oh, pas de beaucoup, selon le relevé communiqué mercredi par le Statec : +0,1%. Et parmi les biens ou services dont les prix auront le plus contribué à cette inflation mensuelle, les observateurs notent la hausse sensible des prix dans l’électroménager (+4,3%), les articles de voyage (+4%) ou encore l’esthétique corporelle (+3,2%). Sans oublier la nouvelle augmentation des tarifs à la pompe : +1,2%.

L'index déclenché dès ce mois d'octobre Salaires, pensions et traitements des fonctionnaires augmenteront de 2,5% au Luxembourg à compter de la fin de ce dixième mois de l'année.

Ainsi, alors qu'août avait vu le coût des carburants être contenu (voire même baisser), septembre a revu l'or noir grimper à nouveau. Cela s'est immédiatement traduit pour chaque automobiliste à l'heure de faire le plein : +1,5% en quatre semaines pour le diesel, et +0,9% pour l'essence. Mais à l'approche des froids de l'hiver, ce sont surtout les consommateurs ayant rempli leur cuve à mazout qui ont perçu la flambée du baril. Il leur en a coûté 2,4% de plus que le mois passé.

Certes, en 2020, les dérivés du pétrole étant à un tarif plancher, mais en douze mois, le Statec ne peut que constater leur augmentation de 32% au Luxembourg. Un bond qui affecte nettement moins, par exemple, les prix alimentaires qui n'ont grimpé en douze mois que de 0,8%. Ainsi, le mois dernier, la note des fruits de mer surgelés (+2,1%) et frais (1,6%) a augmenté, tout comme les légumes frais (+1,2%) ou la viande de porc (+1,5%) mais des baisses ont aussi été enregistrées sur la nourriture pour bébés (-3,6%), la confiture et le miel (-2,5%), le café (-1,9%) et les fruits frais (-1,3%).

Cinq choses à savoir sur l'index Grâce à lui - ou à cause de lui -, votre bulletin de salaire de janvier a gagné 2,5%. Mais par quel mécanisme passe-t-on d'une veille sur 8.000 produits à toute une série d'augmentations? Voici les principaux éléments de réponse.

Toujours est-il que salariés du privé, fonctionnaires et pensionnés du système luxembourgeois vont voir leur revenu d'octobre croître. Et cela automatiquement de 2,5%.

L'index étant déclenché vingt-deux mois après sa dernière modulation. Et pour la septième fois en dix ans.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.