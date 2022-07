À l'instar de ses pays voisins, le Luxembourg souffre d'une pénurie de médecins vétérinaires. La profession n'attire plus et il devient même difficile d'assurer les services de garde la nuit et le week-end.

Soins aux animaux

La pénurie de vétérinaires touche aussi le Luxembourg

Pascal MITTELBERGER À l'instar de ses pays voisins, le Luxembourg souffre d'une pénurie de médecins vétérinaires. La profession n'attire plus et il devient même difficile d'assurer les services de garde la nuit et le week-end.

286 médecins vétérinaires exercent aujourd'hui au Grand-Duché du Luxembourg. Pour soigner, en cabinet, en clinique et sur le terrain, des animaux de compagnie ou d'élevage, ou encore des chevaux. Ce chiffre ne cesse de baisser, rendant la situation compliquée.

À l'instar de ses pays voisins, le Luxembourg connaît une pénurie. Le constat a été dressé par Claude Haagen (LSAP), ministre de l'Agriculture, en réponse à une question parlementaire de la députée Martine Hansen (CSV). Le Dr Josiane Gaspard, Présidente du Collège vétérinaire, le confirme.

La période de pandémie agit comme révélateur

Cette situation existe «depuis déjà quelques années. Mais c'est devenu très actuel avec la pandémie de covid-19: il est de plus en plus difficile de trouver des médecins vétérinaires. Auparavant, chaque année, après les examens dans les différentes universités, un grand nombre de demandes d’autorisation d’exercice au Luxembourg ont été adressées au ministère de la Santé. Les cabinets et les cliniques avaient la possibilité de recruter les jeunes diplômés dans tous les domaines.» Aujourd'hui, le nombre de demandes d'autorisation qui parviennent au Ministère de la Santé sont en forte régression. Il en résulte que les cabinets et cliniques vétérinaires connaissent de plus en plus de difficultés à recruter.

Des étudiants qui sortent tout juste de l'université décident assez rapidement de changer de métier. Dr Josiane Gaspard, Présidente du Collège vétérinaire du Luxembourg

Le phénomène se serait-il donc accentué pendant la crise sanitaire? «Je ne sais pas, mais c'est à ce moment-là que nous avons vraiment remarqué que les cabinets, les cliniques, ne trouvaient pas les médecins vétérinaires qu'ils recherchaient, dans tous les domaines, petits ou grands animaux», tempère le Dr Gaspard.

Un métier usant et prenant

Une fois ce constat établi, il faut l'expliquer. La Présidente du Collège vétérinaire donne quelques raisons. «Déjà, les études sont longues et difficiles. Et une fois qu'ils commencent à exercer, les médecins vétérinaires se rendent vite compte de la dureté du métier: les heures de travail, l'accompagnement et la gestion des familles dans des moments compliqués tels que l'euthanasie de leur animal.» Ce dernier aspect est pourtant enseigné lors de la formation, «mais la réalité du terrain diffère souvent de la théorie enseignée», concède le Dr Gaspard.

La Dr Josiane Gaspard, présidente du Collège vétérinaire du Grand-Duché du Luxembourg. Photo : Pierre Matgé/Archives LW

Phénomène encore plus surprenant, voire inquiétant, révélé par la praticienne : «Des étudiants qui sortent tout juste de l'université décident assez rapidement de changer de métier.» Rythme et surcharge de travail, fatigue, notamment avec les gardes, amènent à ce choix radical. Et ceux qui ont la force de poursuivre sont exposés «à un risque élevé de burn-out en raison de leur disponibilité permanente exigée sur le terrain du fait de la pénurie».

Des contraintes financières

Et à en croire la Présidente du Collège vétérinaire, toutes ces raisons ne sont même pas contrebalancées par les salaires. «Comparé à d'autres professions avec la même durée d'études, le même niveau de qualifications, le salaire d'une médecin vétérinaire n'est pas attractif.»

Côté financier toujours, le marché immobilier luxembourgeois, et le coût de la vie en général, constituent un frein de plus à la venue de nouveaux médecins vétérinaires qui ont fait leurs études à l'étranger, souvent dans les pays voisins du Luxembourg.

Des conséquences sur les gardes

Si, pour l'heure, cette pénurie de praticiens n'a pas trop d'incidence sur le fonctionnement des cabinets et cliniques en journée, maintenir le service de garde 24h/24 et 7 jours sur 7 devient compliqué. « Nous sommes actuellement en pourparlers avec les associations vétérinaires pour trouver des remèdes à ce problème. Le ministère de la Santé a également déjà été avisé de la situation. »

Quelles solutions ?

Reste, au final, une question importante: comment résoudre ce problème de pénurie? Le levier salarial ne semble pas être la panacée. Pour le Dr Josiane Gaspard, «il faut, dès les études, mieux préparer les médecins vétérinaires à la situation actuelle». Car, soyons lucide, cette pénurie ne va pas s'estomper en quelques mois. «Surtout, il faut trouver des solutions permettant d'améliorer la work-life balance», l’équilibre entre travail et vie personnelle des médecins vétérinaires.

Par exemple, cela pourrait passer par la création de maisons médicales vétérinaires, identiques au modèle des maisons médicales fonctionnant en médecine humaine. Une idée soutenue par les autorités. Autre piste de travail : une analyse généralisée du secteur vétérinaire, telle qu’elle a été organisée également dans le secteur de médecine humaine, pour trouver des solutions à tous ces problèmes.

