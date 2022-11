Malgré une prime alléchante de 7.000€ pour le personnel infirmier, l'exode massif du personnel vers le Grand-Duché se poursuit, au grand dam des structures hospitalières de la province belge.

La pénurie d'infirmières se creuse dans le Luxembourg belge

Simon MARTIN Malgré une prime alléchante de 7.000€ pour le personnel infirmier, l'exode massif du personnel vers le Grand-Duché se poursuit, au grand dam des structures hospitalières de la province belge.

C'est loin d'être nouveau, la Belgique, comme d'autres pays, fait face à un cruel manque de personnel infirmier. Toutefois, cette pénurie est d'autant plus importante dans les hôpitaux de la province belge de Luxembourg, frontalière du Grand-Duché. Outre la pénibilité du travail, renforcée à son paroxysme durant la pandémie, les rémunérations offertes par le Grand-Duché voisin poussent de très nombreuses infirmières belges à traverser la frontière pour exercer. Ce constat se fait particulièrement ressentir dans les hôpitaux de Bastogne et d'Arlon, les plus proches du Luxembourg.

Pour pallier ces départs en cascade, Vivalia, l'intercommunale gérant les structures de soins dans la province belge, avait mis en place dans un premier temps un «plan bien-être» afin de permettre une réflexion de fond sur le métier en apportant du support logistique et administratif pour le personnel infirmier en le détachant de plusieurs tâches et ainsi se consacrer au patient. Une campagne de communication à l'attention du grand public sur l'image du métier d'infirmier et d'infirmière avait également vu le jour dans la foulée.

Une prime de 7.000€ suffisante?

Mais aussi et surtout, en début d'année, la province de Luxembourg annonçait le versement d'une prime de 7.000 euros pour toute nouvelle recrue infirmière jusqu'en septembre 2023 avec, cela dit, l'obligation aux nouveaux venus de rester au moins trois ans dans l'intercommunale de soins. L'initiative avait d'ailleurs provoqué un tollé parmi les infirmières déjà en place chez Vivalia et exclues de cette prime. La pilule avait d'autant plus de mal à passer que 3 ans, c'est bien souvent le temps nécessaire pour former une infirmière et c'est généralement le nombre d'années d'expérience requises pour pouvoir être engagée au Grand-Duché.

Ce plan séduction a-t-il finalement porté ses fruits? Pas vraiment à en croire nos confrères de La Meuse Luxembourg. Pire encore, la pénurie semble s'être encore davantage accentuée. En effet, selon les derniers chiffres communiqués par la CSC, syndicat belge, en date du 6 octobre dernier, Vivalia aurait un déficit au niveau des infirmiers de 180 équivalent temps plein. C'est 20 de plus qu'il y a quelques mois à peine et 55 de plus qu'en fin d'année 2021, autant dire que la crise est profonde et sérieuse. «Les engagements ne comblent pas le déficit actuel», a lancé Dominique Wilkin, secrétaire régional intersectoriel pour la CSC Services publics, cité par nos confrères de La Meuse.

Un besoin immédiat de 58 infirmières

On apprend, par ailleurs, que 60 infirmières ont perçu la fameuse prime provinciale. «Mais ce que nous voulons, au niveau de la CSC, c'est que cette prime soit octroyée à l'ensemble du personnel infirmier en place afin de le fidéliser et de le remercier pour son travail car il y a toujours cette tentation de passer la frontière grand-ducale pour avoir un meilleur salaire», a commenté le syndicat chrétien.

Du côté de Vivalia, on indique que depuis janvier, 156 nouvelles infirmières ont été engagées mais que, d'un autre côté, 130 personnes ont quitté le navire. Le porte-parole de l'intercommunale plaide d'ailleurs pour le recrutement immédiat de 58 infirmières. Où trouver ce personnel? Telle est l'inconnue pour Vivalia. Rappelons qu'il a tout un temps été question de recruter des infirmières à l'étranger. Des pistes menaient notamment jusqu'au Liban.

