La pédopornographie capte de plus en plus de mineurs

Vaste coup de filet dans le milieu de la pédopornographie

Une centaine d'agents ont été impliqués dans 32 perquisitions menées dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg-Ville, et 14 dans celui de Diekirch. Il s'agit en l'espèce d'auteurs individuels et non d'un réseau criminel, précisent les autorités policières et judiciaires.