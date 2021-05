Les travaux d'installation de la nouvelle liaison entre les quartiers Gare et Bonnevoie ont commencé ce vendredi. Ils devraient prendre au moins quatre mois, durant lesquels les voyageurs vont devoir dévier leur chemin quotidien.

La passerelle de la gare inaccessible jusqu'en septembre

Marie DEDEBAN Les travaux d'installation de la nouvelle liaison entre les quartiers Gare et Bonnevoie ont commencé ce vendredi. Ils devraient prendre au moins quatre mois, durant lesquels les voyageurs vont devoir dévier leur chemin quotidien.

Un nouveau chantier a débuté ce vendredi à la gare de Luxembourg. A quelques mètres de leurs collègues qui mettent en place deux nouveaux quais et quatre nouvelles voies, d'autres ouvriers s'attellent à l'installation d'une partie de la future passerelle. Destinée à relier les quartiers Gare et Bonnevoie, les premiers usagers ne devraient pas pouvoir l'emprunter avant le 13 septembre prochain, selon le calendrier publié par les CFL.

En effet, les ouvriers vont d'abord devoir finir d'assembler l'ossature de verre et de fer, avant de la hisser au-dessus des voies, et ce en perturbant le moins possible le trafic ferroviaire et ses 1.000 trains quotidiens. Il leur faudra également retirer l'actuelle structure en bois, appartenant aux CFL, pour pouvoir connecter la nouvelle à celle de la Ville.

Autrement dit, un chantier titanesque qui s'étalera sur pas moins de quatre mois, durant lesquels la liaison entre la gare et Bonnevoie sera impossible. Pour effectuer ce trajet, les quelque 90.000 voyageurs quotidiens devront donc contourner le site, en empruntant l'avenue de la Gare. Un détour qui devrait rallonger leur trajet quotidien entre quatre et cinq minutes selon les estimations des CFL.

Cette passerelle, dont les CFL n'ont pas souhaité communiquer le coût, s'inscrit dans une métamorphose complète de la gare centrale. Outre les deux nouveaux quais qui doivent être inaugurés en décembre prochain, les souterrains permettant d'y circuler ont été prolongés, et les accès nord et sud doivent être entièrement remaniés. L'objectif: fluidifier et sécuriser le trafic ferroviaire d'ici 2024, date à laquelle les capacités de la gare doivent être améliorées de 46%.



