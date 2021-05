Un bout de la liaison future passant du secteur Gare vers Bonnevoie appartient à la Ville, et non aux CFL. Et les deux partenaires se sont arrangés pour fusionner leurs deux passerelles pour passer au-dessus des voies.

La passerelle de la gare fait du neuf avec de l'ancien

(pj avec David Thinnes) Depuis deux semaines, la nouvelle passerelle qui reliera le quartier Gare à Bonnevoie trouve petit à petit sa place dans le paysage de capitale. Mais au-delà de la nouvelle infrastructure aux formes arrondies, une partie de l'ancienne passerelle sera conservée. Il s'agit du tronçon donnant sur la rue de Bonnevoie qui n'appartient pas aux CFL mais à la Ville de Luxembourg.

La future passerelle de la gare en phase d'approche Constituée pour l'heure d'un ensemble de cinq éléments (dont certains d'ores et déjà arrivés sur site), la future structure de 102 mètres de long doit être installée à partir de la mi-mai. Mais son utilisation ne sera pas possible avant la mi-septembre.

Mais entre la compagnie de chemins de fer et la capitale, il est bien question de faire chantier commun. La Ville va maintenant réparer «sa» partie de la passerelle et les CFL ajouteront ensuite à cette section le nouveau pont de 100 mètres de long, fait d'acier et de verre. Et si tout va bien l'accès sera ouvert aux piétons à partir de la mi-septembre même si l'ouverture officielle ne devrait avoir lieu qu'en décembre.

Trajet temporaire

En attendant la rentrée, pour aller de la rocade vers la gare centrale - ou vice versa - il convient d'emprunter la passerelle Sud. Son entrée se trouve non loin du pont Buchler. Via le quai n°5, il est nécessaire de prendre le passage souterrain jusqu'à la «verrière». Cette passerelle n'est qu'une construction temporaire. Un accès provisoire dont, pour l'heure, les CFL ne savent pas jusqu'à quand il restera en fonction.

