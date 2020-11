Selon la ministre de la Santé, le nombre de personnes se donnant volontairement la mort ne serait pas en hausse en 2020. Le virus aurait néanmoins donné des idées noires à davantage de résidents qu'en temps normal.

Luxembourg 2 min.

La pandémie n'entraîne pas plus de suicides

Selon la ministre de la Santé, le nombre de personnes se donnant volontairement la mort ne serait pas en hausse en 2020. Le virus aurait néanmoins donné des idées noires à davantage de résidents qu'en temps normal.

(ASdN) - Les études l'ont montré : la crise sanitaire a affecté le moral des résidents. Pour autant, le virus n'aurait pas pour autant gonfler le nombre de suicides, affirme la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) dans une réponse parlementaire publié ce mardi. Selon les données du ministère, aucune hausse des décès par lésions auto-infligées n'aurait été enregistrée. Et ce, «même en élargissant l'analyse aux événements dont l'intention n'est pas déterminée», précise la ministre.

De son côté, le Centre d'information et de Prévention (CIP) observe une certaine constance. En moyenne, une trentaine d'appels sont traités par mois pour des envies suicidaires, détaille Paulette Lenert. Si le CIP a même enregistré une baisse des appels pour soutien psychologique durant le confinement, les hotlines mises en place par le gouvernement, tout comme le service d'aide psychologique de Caritas, ont eux rencontré un grand succès.



Car avec la crise sanitaire, les résidents seraient bel et bien plus nombreux à avoir des idées noires. Le site Covid19-psy, créé le 6 avril dernier, a été visionné par 10.137 internautes. Soit une cinquantaine des personnes par jour. Une nette évolution également observée par le KJT (Kanner-Jugendtelefon). Si seuls 24 contacts avec des «symptômes de suicidalité aiguë» avaient été enregistrés en 2019 auprès de la Online-Help, ils étaient déjà 33 à ce jour en 2020.

En mai dernier, Paulette Lenert avait affirmé avoir pris connaissance des «chiffres effrayants concernant les suicides», en particulier chez les jeunes. Selon elle, ce sont en moyenne entre 70 et 80 personnes par an qui se donnent volontairement la mort au Luxembourg. Et le nombre de tentatives serait quant à lui 10 à 20 fois plus important.

En Europe, la Lituanie, la Slovénie et la Lettonie se trouvent sur le triste podium des taux de suicide les plus élevés en 2017. Selon les données Eurostat, le Grand-Duché se place lui à la 24e place.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.