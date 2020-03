La forte augmentation des cas de coronavirus n'a pas eu d'impacts conséquents au Luxembourg. Les principaux acteurs du secteur suivent l'évolution de la situation «avec intérêt» après l'annulation par le préfet de la Moselle du concert de M. Pokora prévu vendredi à Amnéville.

Luxembourg 3 min.

La pandémie fait grimacer le monde de la culture

La forte augmentation des cas de coronavirus n'a pas eu d'impacts conséquents au Luxembourg. Les principaux acteurs du secteur suivent l'évolution de la situation «avec intérêt» après l'annulation par le préfet de la Moselle du concert de M. Pokora prévu vendredi à Amnéville.

(DH) - Si, à l'étranger, la ligne de conduite prend des tournures fluctuantes, au Luxembourg la cellule de crise «pandémie» n'a pas interdit la tenue de manifestations culturelles, sportives ou festives.

«Il n'y a aucun danger pour les événements», indique la Rockhal. Même son de cloche pour ce qui est de la Philharmonie ou du Grand Théâtre. Tous deux conservent la programmation établie et n'ont reçu aucune demande de remboursement de billets. Du côté de l'Atelier, Michel Welter, l'associé-gérant, évoque «seulement trois appels pour un remboursement de ticket» et quelques demandes de renseignements d'artistes concernant l'évolution de la pandémie au pays. «Par ailleurs, certains artistes qui ont dû annuler certains concerts en Italie aimeraient placer l'une ou l'autre date chez nous.»

Alors que la question du maintien de ses concerts en France se posait, James Blunt sera bien à la Rockhal jeudi soir. Photo: Claude Piscitelli

Pour l'Atelier, l'occasion ferait-elle le larron? Rien n'est moins sûr. Car si Michel Welter, à ce jour, n'a pas à se soucier d'éventuelles annulations, il laisse pourtant poindre une pointe d'inquiétude. «Nous sommes une structure entièrement privée, et si la situation venait à perdurer, nous pourrions être impactés à moyen terme. Le public pourrait alors se poser la question de venir ou pas.» Contrairement à la Philharmonie ou au Grand Théâtre, l'Atelier va donc «suivre avec grand intérêt l'évolution de la situation».

Pas de concert de M. Pokora à Amnéville

Toujours du côté de l'Hexagone, le syndicat qui regroupe les producteurs, diffuseurs, salles et festivals a demandé une réunion de crise avec les ministères de la Santé et de la Culture. En cause, l'annulation, des rassemblements de plus de «5.000 personnes en milieu confiné».

Une centaine de salles sont concernées, dont le Galaxie d'Amnéville qui devait accueillir Matt Pokora ce vendredi 6 mars. Le chanteur français avait posté plusieurs messages via les réseaux sociaux pour exprimer son incompréhension, mais ce mardi matin le préfet de la Moselle a fait savoir via communiqué que le «Pyramide Tour» de Matt Pokora n'aura pas lieu.

+ de 5000 personnes c’est risqué mais 4500 on est bon 👌🏼 ... 🤦🏼‍♂️ — Matt Pokora (@MPokora) February 29, 2020

Après un recensement réalisé par la préfecture de Moselle auprès des différents responsables de sites susceptibles d'accueillir plus de 5.000 personnes dans un espace confiné, seul le «Pyramide Tour» prévu au Galaxie d'Amnéville est pour l'instant touché par les mesures gouvernementales du plan national de prévention et de gestion destinées à contenir la circulation du coronavirus.

L'arrêté pris par Didier Martin qui porte sur l'interdiction de l'ensemble des manifestations et rassemblements en milieu confiné de plus de 5 000 personnes est valable «jusqu'au 8 mars 2020 inclus» dans le département de la Moselle.