Apparu en décembre 2019 en Chine, le covid-19 s'est depuis propagé dans plus de 110 pays à travers le monde. Au Grand-Duché, sept cas ont officiellement été détectés et plusieurs dizaines de personnes ont été placées en quarantaine. Retour en chiffres sur un phénomène mondial.

Luxembourg 2 min.

La pandémie de coronavirus expliquées en graphiques

Jean-Michel HENNEBERT

Partie de Chine, l'épidémie de coronavirus impacte, en ce début du mois de mars, plus de 110 pays à travers le monde. Sans surprise, le Luxembourg n'échappe pas à la règle, même si le nombre de cas officiellement recensés reste limité en comparaison de ses voisins. A ce jour, 77 personnes au Luxembourg ont déclenché les symptômes de l'infection pulmonaire, selon le décompte officiel de la direction de la Santé.

Si longtemps les cas détectés au Luxembourg ne relevaient que d'infections issues de séjour à l'étranger (Italie du Nord, Alsace, Suisse, Etats-Unis), ces cas, dits «d'importation» s'ajoutent désormais à des contaminations issues de citoyens ou frontaliers vivant ou travaillant sur le territoire national.

Pour limiter les risques, la direction de la Santé et le gouvernement multiplient cependant les recommandations. La dernière en date étant la fermeture des restaurants, bars et commerces (hors alimentaire) qui a été annoncée quelques jours après la décision de fermer l'ensemble des établissement d'enseignement pour deux semaines a minima. La hotline dédiée aux conseils aux habitants reste en service. Il convient de s'y référer en cas de soupçon sur une éventuelle infection.

Au niveau mondial, le dernier décompte officiel (16 mars) fait état de 169.387 cas et de 6.513 morts répartis sur près de 120 pays et territoires. Elément rassurant : plus de 77.257 patients ayant déclaré l'infection pulmonaire sont désormais guéris et hors de danger.

Selon les données de l'OMS, les maladies causées par le virus se révèlent être mineures dans 80% des cas et près de la moitié des cas recensés ont été guéris. Néanmoins, les règles de confinement, l'encouragement au télétravail et le respect de gestes barrières restent à suivre.

Une tendance que semblent confirmer les données recueillies au cours des deux derniers mois, bien que de nouveaux foyers hors Chine aient fait leur apparition, comme l'Iran ou l'Italie. Un pays dans lequel pas moins de 60 millions de personnes sont désormais placées en quarantaine.