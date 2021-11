Ils opposent vaccinés et non-vaccinés, anti et pro-CovidCheck. Les propos haineux sur internet sont pris très au sérieux par le parquet luxembourgeois. La justice traite chaque mois une vingtaine de signalements.

La pandémie attise la haine en ligne

Ils opposent vaccinés et non-vaccinés, anti et pro-CovidCheck. Les propos haineux sur internet sont pris très au sérieux par le parquet luxembourgeois. La justice traite chaque mois une vingtaine de signalements.

(BaL avec Steve REMESCH et Maximilian RICHARD) Ils sont de plus en plus agressifs. Sur les réseaux sociaux, les mots qui blessent, rabaissent, dénigrent ou menacent ne sont pas un phénomène nouveau. Mais, avec la pandémie, leur ton a évolué. Des messages attisent la haine tant qu'ils ne sont pas supprimés.

Au-delà du simple post à caractère violent, les publications concernant diverses théories du complot se sont multipliées. Un discours qui cristallise une violence principalement dirigée envers l'Etat et ses représentants. «Même si les contre-vérités diffusées ne sont pas forcément punissables (car le mensonge n'est pas punissable en soi), c'est sans doute des théories du complot que provient toute la vague d'agressivité envers les politiques», indique Dominique Peters, substitut principal au tribunal de Luxembourg.

A ces guerres d'opinion opposant pro et anti-vaccins s'ajoutent les messages dirigés contre la police, qui peuvent contenir des menaces d'attentat. De telles provocations sont prises très au sérieux au Grand-Duché.

Chaque mois, le parquet reçoit ainsi une vingtaine de signalements concernant des expressions de haine en ligne. Dans leur grande majorité, de tels propos sont portés à l'attention des magistrats via le portail Stopline de Bee-Secure. Créé à l'origine pour recevoir des messages concernant des représentations d'abus sexuels sur des mineurs sur internet, ce site a désormais élargi ses options de signalement aux propos racistes, révisionnistes ou discriminants.

Ces affaires tombent directement entre les mains de la section antiterrorisme de la police judiciaire. «Lorsqu'une déclaration sur le net est reconnue comme punissable et que son auteur est identifié, ce sont ses agents qui convoquent les suspects pour un entretien», explique David Lentz, procureur d'Etat adjoint. «Et leur travail est alors, dans un premier temps, quasi pédagogique.»

L'objectif du ministère public n'étant pas de faire comparaître le plus grand nombre possible de délinquants devant le tribunal, les prévenus se voient d'abord imposer un stage. D'une durée de 60 heures, cette prise en charge se réalise dans un centre de déradicalisation. «Il s'agit en premier lieu d'éviter que les auteurs ne récidivent», souligne David Lentz.



Si ces mesures de sensibilisation échouent ou sont refusées, le parquet s'oriente alors vers une procédure judiciaire. Cette année, huit personnes ont été condamnées pour des déclarations ''problématiques''.

Aux yeux du ministère public, les signalements restent cependant trop peu nombreux face à l'ampleur du phénomène. En 2020, les autorités ont ainsi géré 4.336 signalements (dont en réalité 1.671 n'étaient pas punissables). «Nous ne pouvons qu'encourager les citoyens qui sont dérangés par de tels comportements ou qui ont été eux-mêmes la cible de posts haineux à les signaler», insiste le magistrat.

Si le signalement d'un post ne conduit peut-être pas immédiatement à une poursuite judiciaire, cette action permet cependant de mieux identifier le comportement d'un suspect. «Nous savons alors que cette personne s'est déjà fait remarquer par le passé et, de ce fait, différents propos à la limite de la légalité deviennent tout à coup clairement transgressifs.»

Car, derrière les propos, il y a le passage à l'acte. Un risque estimé réel au Luxembourg, même si le parquet a du mal à en évaluer l'ampleur. «C'est comme pour le terrorisme, nous ne pouvons pas dire combien de personnes peuvent être capables d'avoir une réaction à chaud», poursuit David Lentz.

Les auteurs de ces faits ne sont pas l'unique préoccupation de la justice luxembourgeoise. Elle reçoit également les victimes, auxquelles est réservée une aide spécifique. Le service central d'assistance sociale du parquet général, leur offre ainsi un accompagnement psychologique et administratif.

