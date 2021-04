Si le handicap reste la première cause d'inégalité dans l'accès aux services ou à l'emploi, le centre pour l'égalité de traitement indique jeudi que la pandémie l'a exacerbée. En cause, la digitalisation qui a accentué le fossé entre les résidents.

La pandémie accentue les discriminations

(m.d. avec Morgan Kuntzmann) En 2020, le centre pour l'égalité de traitement (CET) aura traité 203 plaintes. Un record pour l'institution créée en 2008, qui représente près d'un tiers de dossiers en plus par rapport à 2019. Pour la directrice du CET, cette hausse trouve son origine dans le covid et «la gestion de la pandémie». Un fossé numérique s'est en effet creusé suite à la digitalisation, puisque «les personnes qui n'étaient déjà pas intégrées dans la société avant la pandémie en ont été encore plus exclues», indique Nathalie Morgenthaler.

Le handicap, premier motif de discrimination Près d'un quart des dossiers qui atterrissent sur le bureau du Centre pour l'égalité de traitement concerne les discrimination dont sont victimes des personnes handicapées. L'accès aux fournitures de biens et services reste le domaine le plus souvent évoqué.

Ce principe, fil rouge du rapport 2020 présenté ce jeudi, s'illustre notamment avec le «captcha». Le centre pour l'égalité pointe du doigt ce système qui permet de consulter les résultats des tests covid. Techniquement «inadapté aux déficients visuels», il apparaît comme un symptôme d'une démarche qui «met à l'écart» les personnes porteuses de handicap.

Autre discrimination, la répartition des centres de dépistage, «mal desservis par les transports publics» selon Patrick Hurts. Le président du CET déplore qu'aucun ne soit desservi par le service de transport Adapto, dédié aux personnes à mobilité réduite.

Outre ces éléments relatifs au handicap, le rapport indique que le formulaire permettant la prise de rendez-vous «force les personnes à choisir un sexe dans la rubrique civilité». Un élément discriminant aux yeux du CET, qui n'a pas pu être rectifié «malgré la bonne volonté au niveau administratif» puisque cette information est nécessaire aux laboratoires pour «se conformer aux certifications internationales».

Pour le CET ces trois exemples montrent qu'il y a «un manque général d'équité en termes d'accès à l'information», note son président.

Comme en 2019, les principaux motifs de discriminations restent le handicap (24%), l'appartenance supposée à une ethnie (22%%) et le genre (19%). Un podium qui domine les dossiers dont s'est saisi le CET depuis dix ans. Sur les 203 plaintes reçues, 42 dossiers restent toujours en attente de traitement.

