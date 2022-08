Le Grand-Duché se classe 8e de l'indice relatif à l'économie et à la société numérique. Comme d'autres pays européens, il peine encore à combler certaines lacunes.

La numérisation progresse au Luxembourg mais pas assez vite

Le Luxembourg continue de progresser dans sa numérisation mais l'amélioration de ses performances est plus lente que celles d'autres pays. Voilà ce qu'il ressort des données de l'édition 2022 de l'indice relatif à l'économie et à la société numérique (DESI). Celui-ci mesure les progrès accomplis par les États membres de l'UE dans le domaine du numérique.

Un constat: tous les Etats membres ont progressé dans leur numérisation durant la pandémie de covid mais ils peinent encore à combler certaines lacunes, notamment dans le domaine de la transformation numérique des PME et du déploiement de réseaux 5G avancés. Le taux d'adoption des technologies numériques avancées, telles que l'IA et les mégadonnées, reste par ailleurs inférieur à 30 %, très loin de l'objectif de 75 % fixé pour la décennie numérique d'ici à 2030. Et les pénuries généralisées de compétences ralentissent les progrès globaux et se traduisent par une exclusion numérique.

127 milliards d'euros pour des réformes

Pourtant, un budget plutôt conséquent-d'environ 127 milliards d'euros- a été alloué à la suite de la pandémie de covid-19 pour des réformes et des investissements dans le domaine du numérique. Une occasion sans précédent d'accélérer la transformation numérique que l'UE et ses États membres ne peuvent se permettre de manquer.

Mais qu'en est-il du Luxembourg? Le pays occupe la 8e place de ce classement, derrière des pays comme la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, qui continuent de faire la course en tête. Le Grand-Duché n'a donc pas à rougir de ses performances mais, note l'indice, la progression de sa numérisation est plus lente que celle des autres pays avec des scores similaires. Le Luxembourg a amélioré son score de 6% en moyenne chaque année entre 2017 et 2022, ce qui en fait le taux de croissance le plus faible dans l'UE.

Les pays nordiques trônent en tête du classement. Crédit: DESI

La pénurie de main-d'œuvre spécialisée en TIC que rencontre le pays «risque d’entraver la numérisation de son économie», est-il souligné dans le rapport 2022 du DESI. Le problème n'est pas spécifique au Luxembourg, puisque les 9 millions de spécialistes des TIC présents dans l'Union sont loin de l'objectif fixé de 20 millions d'ici à 2030 et ne sont pas suffisants pour combler les pénuries de compétences auxquelles les entreprises sont actuellement confrontées. Mais point positif au Grand-Duché: la part de spécialistes des TIC en pourcentage de l'emploi total augmente et se situe «largement au-dessus de la moyenne de l’UE.»

Plus de compétences numériques qu'ailleurs

Les efforts du Luxembourg pour renforcer les compétences numériques de sa population sont par contre salués. «Les autorités nationales travaillent notamment sur des initiatives au sein du système scolaire pour former les enfants et les jeunes. Elles soutiennent aussi des formations plus poussées dans le secteur privé et public et dans la recherche et l’éducation.» Ainsi, 64 % des personnes âgées de 16 à 74 ans au Luxembourg possèdent au moins des compétences numériques élémentaires, contre une moyenne de 54 % dans l’UE.

En ce qui concerne la connectivité à très haut débit, le rapport explique que la nouvelle stratégie du Luxembourg en la matière est d'accélérer l’adoption et la poursuite du développement des infrastructures du réseau à très haute capacité et des services connexes, en mettant l’accent sur la connectivité fixe. «D’ici à 2025, chaque ménage devrait avoir une vitesse de connexion d’au moins 100 Mbps en aval et de 20 Mbps en amont.»

Une couverture 5G encore faible

Le Luxembourg reste cependant à la traîne en ce qui concerne les réseaux 5G. Ces services ont été lancés sur le plan commercial relativement tard, souligne le rapport du DESI, «et la couverture 5G totale ne dépasse pas 13 %, ce qui représente un retard considérable par rapport à la moyenne totale de l’UE (66 %).» Les investissements des opérateurs mobiles dans les infrastructures d’accès radio 5G sont donc essentiels pour accroître la couverture 5G dans le pays.

Malgré tout, le Luxembourg fait figure de bon élève en ce qui concerne le fait d'inciter les entreprises, mais aussi l'administration publique, à utiliser les technologies numériques. Un exemple: la gestion et l’intégration des réfugiés ukrainiens sont facilitées grâce à des formulaires et des procédures en ligne spécifiques, qui permettent d'accélérer les démarches.

Atteindre les objectifs pour 2030

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, rappelle que «depuis le début de la pandémie, nous avons déployé des efforts considérables pour soutenir les États membres dans le domaine de la transition». Elle insiste: «Parce que nous devons tirer le meilleur parti des investissements et des réformes nécessaires pour atteindre les objectifs de la décennie numérique pour 2030. Les changements doivent donc se produire dès maintenant.»

On observe cependant dans l'Union européenne une tendance globalement positive à la convergence: le niveau de numérisation continue d'être amélioré et les États membres qui sont partis de niveaux inférieurs, comme l'Italie, la Pologne ou la Grèce, rattrapent progressivement leur retard en progressant plus rapidement.

Mais il n'y pas de miracle. Pour accélérer cette transition vers le digital, il faut «inscrire le numérique au rang des priorités essentielles, apporter un soutien politique et mettre en place une stratégie claire, ainsi que des politiques et des investissements solides», conclut le rapport du DESI.

