La noyade de Puto G au lac de Remerschen est «accidentelle»

Quasiment huit semaines après le décès dramatique du rappeur portugais Puto G dans les eaux algueuses du lac de Remerschen, le Parquet de Luxembourg conclut a «une noyade accidentelle». Il explique dans un communiqué pourquoi aucune autopsie n'a été ordonnée. Alors que ce fut le cas pour un citoyen bulgare mort noyé dans le même étang un mois plus tard et pour un garçon qui s'est noyé à la piscine de Grevenmacher, fin juillet.

(Maurice Fick avec Enrique De Burgo) – Près de huit semaines après que le jeune rappeur portugais Puto G (José Carlos Cardoso de son vrai nom) s'est noyé dans les eaux troubles du «Baggerweier», la zone de baignade récréative de Remerschen à deux pas de la Moselle où affluent des milliers de baigneurs l'été, l'affaire continue de faire des vagues.



Et pour cause, nombre de questions restent ouvertes sur cette triste affaire. Des questions qui portent évidemment sur la cause exacte du décès mais aussi sur la responsabilité des différents acteurs présents aux abords du lac le jour du drame, la raison pour laquelle le 112 n'a été alerté qu'une heure après les faits et enfin pourquoi le corps du jeune rappeur, mort pour une raison indéterminée, n'a pas fait rapidement l'objet d'une autopsie.



Une autopsie avait pourtant été ordonnée un mois plus tard, le dimanche 29 juillet, lorsqu'un citoyen bulgare de 53 ans s'était noyé dans le même lac de Remerschen en fin d'après-midi. Tout comme elle avait été ordonnée suite au décès d'un garçon de 6 ans mort le 31 juillet alors qu'il avait été victime d'une noyade à la piscine de Grevenmacher le vendredi 27 juillet.



«L'intervention d'un tiers exclue»



Le Parquet vient de préciser pourquoi aucune autopsie n'a été ordonnée suite à la noyade accidentelle du jeune Portugais de 27 ans qui vivait à Athus. Le substitut de service le 30 juin 2018, jour de la noyade, a rapidement écarté l'ordonnance d'une autopsie car «au vu des éléments portés à sa connaissance, l'intervention d'un tiers dans le cadre du décès de la personne en question a pu être exclue dès le début», précise le communiqué du Parquet daté de ce vendredi 24 août.

Les autorités ont toutefois procédé à «des analyses de sang» mais «les résultats ne peuvent être divulgués sur la place publique» avait confirmé Diane Klein, porte-parole du Parquet.



Par ailleurs, «les circonstances dans lesquelles la personne en question a été retrouvée, ont aussi permis d'exclure dès le jour des faits que des algues étaient en relation causale avec ce décès. Il s’agit donc d’une noyade accidentelle», écrit le Parquet. Henri Eippers, le porte-parole de l'administration judiciaire précise que la famille du défunt n'a pas non plus demandé d'autopsie. La dépouille de Puto G a été rapatriée au Portugal dès le 3 juillet avant d'être inhumée deux jours plus tard, le 5 juillet.



Les algues, des élodées (appelées aussi «peste d'eau»), sont montrées du doigt dans cette affaire de noyade non élucidée. Du fait de leur caractère envahissant. Le fond des anciennes gravières de Remerschen en est tapissé. Mais aussi du fait que le corps de Puto G en était recouvert de la tête aux pieds au moment où les plongeurs sont parvenus à le sortir de l'eau. «Il avait des algues sur tout le corps, ils en ont ôté quelques-unes, et même comme ça, sur la jambe, il n’y avait que des algues» avait témoigné un ami du rappeur dans la longue enquête publiée par nos confrères de Contacto.



Enquête policière pour non-assistance à personne en danger

Sur base de témoignages inédits qui révèlent les circonstances précises de la disparition soudaine de Puto G dans les eaux du lac, l'enquête journalistique du Contacto montre que les employés du lac, dont aucun ne dispose de formation de maîtres-nageurs sauveteurs, ont pris près d’une heure avant d’appeler le 112.



Le Parquet de Luxembourg indique par ailleurs avoir «chargé la police grand-ducale de vérifier si des personnes se sont le cas échéant rendues coupables d’une non-assistance à personne en danger».



En début de semaine, les députés socialistes Franz Fayot et Alex Bodry ont interpelé trois ministres suite aux révélations du Contacto. Dans leur question parlementaire adressée aux ministres de l'Intérieur, du Travail et de l'Environnement, les deux députés demandent clairement: «Est-ce que l'exploitant du plan d'eau (c'est-à-dire la commune de Schengen, ndlr) dispose de procédures établies pour déterminer qui est responsable, dans quels cas et dans quelles circonstances, et surtout à quel moment, pour appeler les secours en cas d'incident?»

Ils cherchent aussi à comprendre les conditions que l'exploitant d'un lieu de baignade doit remplir en matière de sécurité. Autant de questions posées lundi 20 août qui sont restées sans réponse ministérielle jusqu'ici.