La nouvelle vie subie de Felix Braz

Alors qu'il avait été l'un des architectes et des stratèges de l'arrivée au pouvoir de Déi Gréng en 2013, Felix Braz a vu sa vie basculer un jour d'août 2019. Victime d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans lors de ses vacances sur la côte belge, l'homme politique est un survivant. «J'étais mort pendant trois minutes», assure-t-il auprès de nos confrères de Contacto, en référence au fait que son cerveau a été privé d'oxygène pendant un laps de temps suffisant pour lui laisser des séquelles.

Felix Braz victime d'un «malaise cardiaque» Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, 53 ans, a été hospitalisé jeudi et se trouve depuis en soins intensifs en Belgique vient d'indiquer le service presse du gouvernement ce vendredi.

Mais ce ne sont pas tant les conséquences physiques et intellectuelles de cet épisode qui marquent le plus l'ancien ministre de la Justice que ce qu'il considère comme «une éviction pure et simple». A savoir la signature par le Grand-Duc de sa «démission honorable», synonyme de fin de sa carrière politique. Mais aussi de «promesses non tenues», que ce soit de la part de ses anciens collègues de parti ou des membres du gouvernement.

Une décision officiellement contestée devant le tribunal administratif afin de récupérer ce qu'il considère comme «un filet de sécurité». Notamment sur le plan financier, la famille devant prendre en charge les frais médicaux de réadaptation sans n'avoir plus aucune source de revenus. Une situation qui trouve son origine dans l'absence de législation spécifique sur les ministres dans l'incapacité d'assurer leur mandat politique.

Au cours des dernières années, deux démissions honorables ont été accordées à des membres du gouvernement. Mais à leur demande. Le cas le plus récent concerne Etienne Schneider (LSAP) qui avait souhaité quitter ses postes de ministre de l'Economie et de la Santé en février 2020. En 2014, pour raison de santé, André Bauler (DP) - alors secrétaire d'Etat à l'Education nationale - demandait lui aussi à être démis de ses fonctions. Les recours déposés par Feliz Braz devraient ne pas faire l'objet d'une audience devant le tribunal administratif avant la fin 2022, selon les estimations de son avocat, Me Jean-Marie Bauler.

