Covid-19 au Luxembourg

La nouvelle vague s'invite dans tous les cantons

Dominique NAUROY Après un été très calme sur le front de la lutte contre le virus, le nombre de nouvelles infections repart clairement à la hausse sur l'ensemble du territoire. Les derniers chiffres du ministère de la Santé en témoignent, avec quelques disparités toutefois.

Tous les cantons affichent désormais un nombre de nouveaux cas positifs pour 10.000 habitants supérieur à 50, selon le dernier bulletin hebdomadaire publié mercredi par le ministère de la Santé. Même si les chiffres remontent, ils restent encore inférieurs au seuil de 100 nouvelles infections pour 10.000 habitants, atteint pour la dernière fois au début du printemps 2021, dans le canton d'Esch-sur-Alzette. Le seuil de 250 nouvelles infections pour 10.000 habitants avait, lui, été dépassé dans ce même canton en novembre 2020.



Le canton d'Esch-sur-Alzette, de loin le plus peuplé, est-il véritablement le mauvais élève du pays ? En respectant ce même ratio, le cumul des cas le place certes en tête, cependant talonné d'assez près par les cantons de Diekirch, Vianden et Wiltz, où la densité de population est bien plus faible. Enfin, quel que soit le canton, une même évidence se dessine, avec la confirmation d'une nouvelle envolée des courbes.







