La nouvelle taxe CO2 entrera en vigueur en 2021

Eddy RENAULD

Un nouveau mode de calcul sera donc appliqué pour le calcul de la taxe automobile au Luxembourg. La décision a été prise ce jeudi par les députés de la commission de la Mobilité. Le cycle WLTP (Worldwide harmonized light duty test procedure) entrera donc en fonction dans un peu plus de six mois et prendra le relais du NEDC (New European Driving Cycle) qui était d'application depuis les années 1980.

Concrètement, les valeurs du WLTP sont généralement de 10 à 20 % supérieures aux résultats du NEDC. Ce qui signifie que les acheteurs devront s'acquitter d'une taxe d'immatriculation plus élevée. Selon l'Automobile club (ACL) et l'Union des consommateurs (ULC), la note se situerait entre 450 et 750 euros de plus par an.

Un surcoût de 450 à 750 euros pour les automobilistes Les mesures envisagées par le gouvernement vont faire exploser la facture des propriétaires de voitures estiment, ce vendredi, l'automobile club (ACL) et l'union des consommateurs (ULC). Les deux lobbys regrettent que l'Etat considère les conducteurs comme de véritables «vaches à lait».

Pour rappel, cette nouvelle législation sur les véhicules aurait dû entrer en vigueur le 1er mars 2020, mais les députés s'étaient engagés en faveur d'une mise en application après l'entrée en vigueur du texte législatif. Suite à la crise sanitaire et à des discussions techniques entre le ministère de la Mobilité et la Commission européenne, l'entrée en vigueur du projet de loi a été fixée au 1er janvier 2021. L'amendement sera envoyé pour avis au Conseil d’Etat et un vote en séance plénière est prévu en automne.

A noter encore que cette nouvelle réglementation n'a pas d'effet rétroactif et ne concerne donc que les voitures dont la première mise en circulation aura lieu dès le 1er janvier 2021.

