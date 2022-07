Selon l'administration des routes, les voitures et les vélos devraient pouvoir emprunter le nouveau tronçon plus tôt que prévu.

Mobilité

La nouvelle N3 sera empruntée plus tôt que prévu

David THINNES Selon l'administration des routes, les voitures et les vélos devraient pouvoir emprunter le nouveau tronçon plus tôt que prévu.

C'est désormais chose faite : le tronçon de la N3 entre le pont Buchler et le lycée Bonnevoie sera ouvert au trafic individuel motorisé et aux cyclistes dans quelques jours, et pas seulement à la rentrée. Cette date avait été communiquée par l'administration des Ponts et Chaussées au Luxemburger Wort il y a une semaine, suite à une demande.

Il y a quelques jours, on ne savait pas encore si les travaux seraient terminés pour les vacances collectives qui commencent dans quelques jours, explique-t-on aux Ponts et Chaussées.

Pour l'instant, les travaux se poursuivent sur la nouvelle N3. Photo: Chris Karaba

On ne connaît pas encore la date exacte de l'ouverture, mais on sait que ce sera le cas «dans quelques jours». Pour l'instant, des travaux sont encore en cours sur la ligne. Les marquages nécessaires sur le revêtement de sol sont déjà appliqués depuis un certain temps. Le prochain tronçon, jusqu'au Rangwee, devrait être mis en service d'ici la fin de l'année.

Le tram effectue également des trajets sans passagers en ce moment. Le nouveau tronçon, également entre le pont Buchler et la station lycée Bonnevoie, sera officiellement inauguré le 11 septembre. La N3, qui doit désengorger la route de Thionville très fréquentée et qui s'appellera à l'avenir boulevard de Kyiv, est parallèle au trajet du tram.

