Le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg a décidé la semaine dernière de donner le nom de «boulevard de Kiev» au nouveau tronçon de la route nationale 3 qui traverse Bonnevoie.

En soutien à l'Ukraine

La nouvelle N3 à Bonnevoie nommée «boulevard de Kiev»

C'est une décision symbolique, et un geste supplémentaire de la Ville de Luxembourg pour marquer son soutien à l'Ukraine. Le Collège échevinal a décidé la semaine dernière, et annoncé ce mercredi 20 juillet, de dénommer «boulevard de Kiev» la nouvelle route nationale n°3 (N3) qui traverse le quartier de Bonnevoie, et sera notamment empruntée par le tram.

«Pour notre ville c'est un symbole très important, pour montrer clairement notre soutien à Kiev et à l'Ukraine, et c'est pourquoi nous voulons le témoigner dans la vie quotidienne de notre ville », explique ce mercredi le premier échevin de la capitale, Serge Wilmes (CSV). «Le boulevard de Kiev fera office de nouvelle porte d’entrée de la capitale d’ici 2023 et reliera la gare centrale à la commune de Hesperange», poursuit l'élu dans un message publié sur son compte Facebook.



Remodelage urbain du quartier

Pour rappel, cette nouvelle N3 longera en partie le parcours du tram, dont le tronçon entre la gare centrale et le lycée Bonnevoie doit être mis en service le 11 septembre, après toute une série de tests cet été.



Le tram remodèlera une partie de Bonnevoie En plus de la création d'un nouvel arrêt et d'un pôle multimodal, la future mise en service du tronçon qui reliera la gare centrale au lycée technique de Bonnevoie, va également être l'occasion de découvrir le tracé de la nouvelle N3. Inauguration prévue en septembre 2022.

L'aménagement de ce nouvel axe routier conduit à un réaménagement total de l'espace urbain dans le quartier puisque ce boulevard de Kiev, comme il faut l'appeler désormais, va supplanter l'actuelle route de Thionville. Cette dernière, aujourd'hui lieu de passage obligatoire pour relier le quartier de la gare centrale à la commune de Hesperange, va faire l'objet d'une transformation, pour privilégier la mobilité douce.

D'autres symboles et actions

Cette dénomination de la nouvelle N3 en boulevard de Kiev n'est par la première décision symbolique de la Ville de Luxembourg. Celle-ci avait, en effet, affiché son soutien au peuple ukrainien dès le 24 février lors de l'invasion du pays par les troupes russes. Ce soir-là, le château d'eau du Ban de Gasperich s'est illuminé des couleurs jaune et bleu du drapeau ukrainien.

Par ailleurs, Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, avait rapidement déclaré que «la Ville de Luxembourg est prête à aider les personnes en quête de protection en provenance d'Ukraine partout où c'est possible. Une motion avait alors été adoptée en ce sens par le conseil communal. Par exemple, différents centres d'hébergement avaient ouvert dans la foulée.

