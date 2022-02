Bien qu'il y ait eu un large consensus, les députés ont eu des avis très divergents sur la loi sur la protection du patrimoine.

La nouvelle loi sur les monuments historiques adoptée

(MKa avec Danielle SCHUMACHER) - La nouvelle loi sur la protection du patrimoine, adoptée jeudi à la Chambre par 54 voix pour et six abstentions, couvre quatre domaines: le patrimoine archéologique et architectural est protégé, tout comme le mobilier et les objets d'art. Mais elle englobe également le patrimoine immatériel du pays, comme les «Éimaischen», la «Schueberfouer» ou encore la procession dansante d'Echternach.

En outre, la loi ancre dans le droit national les conventions internationales que le Luxembourg a ratifiées par le passé. Et les règles existantes sont modernisées et rendues plus transparentes et cohérentes. L'un des points centraux est l'établissement de listes d'inventaire détaillées, un projet qui prendra toutefois encore des années.

Changement de paradigme

Comme l'a expliqué la rapporteuse Djuna Bernard (Déi Gréng), il ne s'agit pas seulement de conserver, mais aussi de valoriser le patrimoine culturel du pays. La nouvelle loi marque enfin le changement de paradigme attendu depuis longtemps, un changement qui s'impose car la protection du patrimoine culturel doit toujours s'affirmer à la croisée du développement du pays. Et c'est justement entre ces deux pôles qu'un équilibre sain est désormais établi.

Les orateurs des partis de la majorité étaient du même avis et ne lésinaient pas sur les superlatifs: André Bauler (DP) voit dans la nouvelle loi «un jalon», pour Lydia Mutsch (LSAP), elle a «une dimension historique» et François Benoît (Déi Gréng) a parlé d'un «bon jour pour la protection du patrimoine».

C'est un bon jour pour la protection du patrimoine. François Benoît, Déi Gréng

Certes, l'opposition a également fait des éloges, mais des inquiétudes ont également été exprimées. Octavie Modert (CSV) s'inquiète par exemple des procédures: «Nous ne devons pas créer un monstre administratif», a demandé l'ancienne ministre de la Culture. Elle aurait souhaité qu'il soit davantage tenu compte des objections formulées par le syndicat intercommunal Syvicol dans son expertise. Car il existe un risque que les communes soient à l'avenir trop livrées à elles-mêmes, a fait remarquer Mme Modert.

La ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng) a toutefois rejeté ces accusations. Selon elle, les procédures ne sont pas trop compliquées, bien au contraire. Les nouvelles règles seraient beaucoup plus cohérentes et assureraient ainsi une plus grande sécurité juridique. Pour la ministre, la nouvelle loi permettra «d'accorder enfin au patrimoine culturel sous toutes ses formes la place qu'il mérite dans la société».

Nous ne devons pas créer un monstre administratif. Octavie Modert, CSV

L'ADR voit les choses tout autrement. Certes, Fred Keup, dont le parti s'est abstenu lors du vote, a lui aussi relevé quelques aspects positifs, mais dans l'ensemble, le texte ne répond pas à ses attentes. Pour le député ADR, il s'agit d'une «loi des occasions manquées». Le texte ne va pas assez loin, car les responsables politiques manquent tout simplement du courage nécessaire : «La loi est un tigre édenté».

Effets secondaires possibles

Sven Clement, du parti Pirate, qui s'est également abstenu, n'est pas allé aussi loin dans sa critique, mais il a lui aussi émis des doutes sur le fait que la nouvelle loi sur la protection du patrimoine «tienne vraiment ses promesses». Il ne s'agit certainement pas d'un changement de paradigme.

Il a en outre mis en garde contre d'éventuels «effets secondaires». Et Monsieur Clement les voit justement dans l'interaction entre la protection du patrimoine et le développement futur du pays. Il craint que la loi et les directives qu'elle contient n'exercent une pression supplémentaire sur le marché du logement.

Son argumentation est similaire à celle de l'oratrice précédente du CSV. Dans son discours, Octavie Modert a également soulevé la question de savoir si la nouvelle loi permettrait de concilier la protection du patrimoine et la construction de logements. Concrètement, elle a fait référence à la rénovation énergétique des bâtiments historiques et donc à la protection du climat : «Un bâtiment historique ne sera jamais une maison passive», a déclaré la députée CSV.

La ministre de la Culture Sam Tanson a réfuté ces accusations. Selon elle, la protection du patrimoine et la construction de logements pourront à l'avenir être mieux conciliées que ce n'était le cas jusqu'à présent.

