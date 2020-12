Couvre-feu prolongé, congé pour raisons familiales élargi, nouvelles amendes pour les contrevenants aux règles covid ou fermeture des commerces non essentiels : les députés ont approuvé le nouveau régime qui attend le Luxembourg jusqu'au 10 janvier 2021.

La nouvelle loi covid s'appliquera dès le 26 décembre

Surtout ne pas dire qu'il s'agit d'un semi-confinement... Et pourtant. Jeudi, les mesures que la Chambre a adoptées y ressemblent bien. Ainsi, voilà la plupart des commerces invités à garder rideau baissé jusqu'au 10 janvier prochain. Les crèches seront aussi soumises à l'arrêt forcé à compter du 26 décembre. Tout comme il ne sera plus question, sitôt la soirée de Noël passée, de traîner dehors sans motif valable entre 21h et 6h du matin.

Mais quels sont ces commerces dits «essentiels»? Juste le temps de remplir la hotte du Père Noël, et ensuite rideau : à compter du 26 décembre, le gouvernement limitera le commerce à une douzaine de types de produits.

Voilà quelques-uns des couvercles posés pour deux semaines, au moins, sur la marmite covid luxembourgeoise. Une marmite dont les remous infectieux ont eu tendance à diminuer ces derniers jours et que cet énième tour de vis doit permettre de ne pas entrer en ébullition. Le système hospitalier, déjà bien occupé (et fatigué), a besoin de cet accalmie sanitaire.

Deux semaines après un vote de nouvelles restrictions, les députés ont donc remis le couvert ce 24 décembre. Et les orientations du Premier ministre ont reçu le soutien non seulement de la majorité gouvernementale (DP, LSAP et Déi Gréng) mais aussi du parti chrétien social. Seule l'extension du créneau horaire du couvre-feu n'a pas reçu l'approbation du CSV, rejoignant en cela les voix de l'ARD, des Piraten et Déi Lénk. Ces trois formations s'opposant, elles, à chaque point soumis au vote, comme elles l'avaient annoncé.

Afin de s'éviter toute polémique inutile à la veille des fêtes, le gouvernement a fait le choix de retirer un point du texte soumis au vote. Il s'agit d'une disposition qui, dans sa rédaction initiale, invitait les fonctionnaires à signaler toute violation des mesures d'isolement et de quarantaine qu'ils pouvaient constater dans le cadre de leurs fonctions.

Dëst Joer ginn d’Feierdeeg anescht wei gewinnt. Mee fir dass mir d’nächst Joer erëm all zesumme kënne feieren, laachen & eis an den Aarm huelen passe mir elo op fir eis Famill, eis Frënn & eis selwer ze schützen. Feieren am klenge Krees, mat deem schéinste Kaddo: eis Gesondheet! pic.twitter.com/29CiV8vtB0 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 23, 2020

Le régime exceptionnel du congé pour raison familiale a pour sa part été maintenu. Et approuvé à la majorité des voix. Il permettra à l'un ou l'autre des parents d'un enfant privé de crèche, d'école ou de lycée de pouvoir le garder à la maison. Dispositif remis en place après les annonces du ministre de l'Education que la rentrée de janvier se ferait, pour la première semaine de classe, en enseignement à distance.

