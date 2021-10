La 22e version du texte régissant la politique sanitaire du Grand-Duché a été votée ce lundi avec les seules voix de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng. L'extension du régime Covidcheck entrera bien en vigueur le 1er novembre prochain.

Pandémie au Luxembourg

La nouvelle loi covid officiellement adoptée

Jean-Michel HENNEBERT La 22e version du texte régissant la politique sanitaire du Grand-Duché a été votée ce lundi avec les seules voix de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng. L'extension du régime Covidcheck entrera bien en vigueur le 1er novembre prochain.

Malgré les différentes formes de pression exercées ces derniers jours, la nouvelle version de la loi covid a bel et bien été adoptée. Ce lundi, les 31 députés de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng ont entériné la 22e édition de la loi dans son entièreté. Les élus CSV, ADR, déi Lénk et Piraten ont voté contre. Entrant en vigueur à compter de mardi le texte prévoit notamment l'élargissement du régime CovidCheck dans les entreprises et les administrations publiques. Et ce, à partir du 1er novembre.

La contestation des règles covid gonfle ses rangs Une centaine voilà un mois, un millier il y a deux semaines, et maintenant plus de 3.500 participants. Aucun doute : les opposants aux mesures sanitaires ou sociales liées à l'épidémie se fédèrent de plus en plus.

Une mesure particulièrement critiquée dans et en dehors du Marché-aux-Herbes. Une cinquantaine de personnes s'étaient notamment réunies lundi matin sous les fenêtres du Parlement pour dénoncer un «chantage» et une «dictature sanitaire». Des argumentaires également en partie développés par les députés, Nathalie Oberweis (déi Lénk) ou Sven Clément (Piraten) dénonçant un régime qui mettrait en place «des inégalités sociales». Référence notamment à la suppression des autotests et de l'obligation pour les personnes non vaccinées de présenter des tests PCR certifiés pour se rendre au restaurant notamment. Des tests payants.

Des critiques également émises par les députés d'opposition qui n'ont pas manqué de pointer du doigt la volonté du gouvernement de «se défausser de ses responsabilités» en faisant peser l'introduction du régime CovidCheck dans le monde du travail sur les chefs d'entreprise et d'administration. Pour Claude Wiseler (CSV), le texte adopté serait également «extrêmement flou» sur le plan juridique, laissant une large part d'interprétation. Et donc potentiellement d'actions en justice, comme l'évoquent les syndicats.

Les syndicats posent un ultimatum au gouvernement La rencontre entre CGFP, OGBL et LCGB et ministres de la Fonction publique, de la Santé et du Travail, vendredi, n'aura pas permis de trouver un compromis quant à l'introduction du régime élargi du CovidCheck. Ce qui pousse les organisations à brandir la menace «d'actions syndicales».

Pour Mars Di Bartolomeo (LSAP), rapporteur de la loi, le système adopté «n'est pas parfait mais il vise le bien commun». Evoquant le besoin de «trouver un équilibre pour permettre de répondre au besoin légitime de libertés», le président de la commission Santé rappelle que les infections «continuent de faire pression sur les personnels des hôpitaux, en première ligne depuis plus de 18 mois». Et donc «d'éviter à tout prix une nouvelle vague d'infections», comme le demande «la majorité silencieuse».

Selon les données évoquées par le Premier ministre, «seuls» 23% de la population résidente âgée de plus de 12 ans n'ont pas encore reçu d'injection. Soit quelque 100.000 personnes. Pour tenter d'inciter le plus de résidents à franchir le pas, le gouvernement a notamment annoncé la mise en place de bons pour des tests PCR gratuits pour toute personne qui pourra justifier d'une première dose jusqu'au 1er novembre, précise lundi le gouvernement. Initialement, le délai imposé courait jusqu'au 18 octobre. Soit ce lundi.

Ce qui change et quand Le 19 octobre: Obligation du CovidCheck pour se rendre à l'intérieur d'un établissement de l'Horeca; passage de 300 à 2.000 le nombre de personnes autorisées à se rassembler; régime CovidCheck uniquement valable pour les 12 ans et plus. Le 1er novembre: Introduction du régime CovidCheck élargi dans les entreprises et administrations publiques volontaires. Application dans tout ou partie des bâtiments, sur décision des chefs d'entreprise et d'administration.

