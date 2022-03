Vendredi, le Parlement a adopté à l'unanimité la nouvelle loi Covid pour la première fois. Cela signifie qu'un assouplissement de grande ampleur entrera en vigueur ce vendredi soir.

Loi covid approuvée

La fin du masque et du CovidCheck, c'est ce soir !

Vendredi, le Parlement a adopté à l'unanimité la nouvelle loi Covid pour la première fois. Cela signifie qu'un assouplissement de grande ampleur entrera en vigueur ce vendredi soir.

La nouvelle loi Covid a été discutée au parlement vendredi. Celle-ci a été adoptée et, fait assez rare pour le souligner, à l'unanimité. Ce nouveau texte de loi prévoit donc la levée de quasi toutes les restrictions sanitaires à partir de ce vendredi soir.

Ainsi, l'obligation du masque n'est plus applicable à peu près partout tandis que la réglementation CovidCheck est désormais supprimée sur le lieu de travail, dans l'hôtellerie-restauration et dans le commerce de détail. Les restrictions sont également levées dans les secteurs des loisirs et du sport.



Il sera donc également possible de laisser tomber son masque dans les magasins (sauf indication contraire du gérant) ainsi que dans les écoles. Mais en raison de la promiscuité dans les transports publics, le port de la protection nasale et buccale y restera encore obligatoire. Ce sera également le cas dans les hôpitaux et les maisons de retraite.



