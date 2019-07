La nouvelle BnL ouvrira le 1er octobre

Le nouveau bâtiment de l'immanquable Bibliothèque nationale (BnL) à Luxembourg-Kirchberg ouvrira ses portes au public le 1er octobre 2019.

Lancé en juin 2014, l'immense chantier de la BnL qui regroupe désormais en ses murs de 24.000 m2 les quatre adresses de l'ancienne bibliothèque nationale, aura finalement duré cinq années et quatre mois.

1,8 million de documents transférés au Kirchberg

Après le transfert des 1,8 million de documents depuis avril, les premiers visiteurs découvriront les lieux le 1er octobre comme l'institution l'a annoncé via communiqué ce mercredi.



Alors que Maggy Nagel (DP) avait donné le premier coup de pelle, son successeur, la ministre de la Culture Sam Tanson (déi gréng) a signé ce 10 juillet 2019 une convention-cadre entre la BnL et l'Université du Luxembourg.



Aujourd'hui, la signature d'une convention-cadre entre la Bibliothèque nationale et l'Université du Luxembourg a eu lieu. Elle définit la coopération future entre les deux instituts. https://t.co/RjHKKzCO85 pic.twitter.com/eAQwMLsyEU — Bibliothèque nationale du Luxembourg (@bnluxembourg) 10 juillet 2019

Son objectif est double: d'une part, le document définit la coopération future entre la Faculté de droit, d’économie et de finance (FDEF), voisin proche, et la BnL. D'autre part, elle règle les modalités de la coopération entre la BnL et le Luxembourg Learning Centre (LLC), la bibliothèque universitaire de Belval.

La convention définit aussi la coopération entre l'Université et la BnL en matière d’acquisition, de gestion et de mise à disposition de publications numériques. Le partage des coûts d'acquisition permet le dédoublement de l’offre de titres qui sont à la disposition aussi bien des universitaires que des usagers inscrits à la BnL. Actuellement cette offre regroupe 77.800 titres d’ejournaux, 620.000 ebooks et 390 bases de données traitant de tous les domaines de la connaissance.