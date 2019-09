La nouvelle application «Mobilitéit» se dévoile

Disponible depuis ce mercredi après-midi, le nouvel outil de recherche du Verkeiersverbond permet de planifier en temps réel vos parcours. Que ce soit en bus, voiture, vélo ou tramway. Explications.

Sophie WIESSLER Disponible depuis ce mercredi après-midi, le nouvel outil de recherche du Verkeiersverbond permet de planifier en temps réel vos parcours. Que ce soit en bus, voiture, vélo ou tramway. Explications.

Une application «révolutionnaire». Le terme est fort et pleinement assumé par François Bausch, ministre de la Mobilité (Déi Gréng), pour le lancement de la nouvelle version de l'application «Mobilitéit», mercredi après-midi.

Il faut dire que le ministre a mis les petits plats dans les grands. La présentation a eu lieu dans l'une des salles de cinéma du Kinépolis, au Kirchberg, face à une salle comble, avec traduction en français simultanée.

Similaire à Google Map

La mise à jour de l'application, téléchargée déjà plus de 200.000 fois au Luxembourg, permet désormais de suivre «en temps réel», la situation du trafic. Ce nouvel outil vous offre ainsi la possibilité de combiner bus, train, tram, voiture, vélo et marche à pied afin de vous aider à relier le plus rapidement possible un point A à un point B.

François Bausch a présenté en grande pompe la nouvelle version de l'application «Mobilitéit». Photo: Sophie Wiessler

Les bornes à vélos ou de recharges pour voitures électriques, ainsi que les P+R sont également pris en compte dans cette nouvelle version. «C'est similaire à ce que propose Google Map, c'est vrai, mais nous visons avant tout à simplifier le trajet des usagers quand les données de Google sont plutôt "neutres"», se défend le ministre vert.

Comment ça marche?

Concrètement, lorsque vous entrez votre destination, la recherche va faire le tour des possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que je vais aller plus vite en prenant mon vélo ou le tram? Ou au contraire, si je cumule vélo et bus? Quatre onglets sont proposés: «my mix», «transports en commun», «vélo» et «voiture».

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Une fois votre destination entrée, «Mobilitéit» vous propose différentes alternatives, comme ici: faire Kirchberg, Gasperich va plus vite ici en vélo qu'en voiture. Photo: Sophie Wiessler

Un accès direct à l'application «Copilote» a également été intégré dans cette nouvelle version de «Mobilitéit»: une façon pour le ministère de relancer quelque peu cette application de covoiturage qui n'a pas réellement connu le succès escompté jusqu'ici.

Au Luxembourg avant tout

Autre nouveauté de cette mise à jour: la visualisation du degré écologique du trajet choisi. A deux jours d'une nouvelle grève d'étudiants pour le climat dans la capitale, cette nouvelle fera sans doute des ravis. Une icône «feuille» vous permettra ainsi de juger de la qualité écologique de votre trajet. Trois feuilles, c'est le jackpot !

Actuellement, l'application «Mobilitéit» se concentre essentiellement sur les trajets régionaux ; mais les grandes lignes de la Grande Région seront également disponibles. «C'était compliqué de s'associer avec un réseau étranger quel qu'il soit. Nous avons besoin de données en temps réel pour que cette application fonctionne: personnellement, je n'ai jamais vu du temps réel quand je prenais le train en France», a ironisé, avec humour, François Bausch.

Il est clair que cette nouvelle application vise avant tout à encourager les voyageurs à privilégier la multimodalité, si chère au ministre Déi Gréng. Si, pour l'heure, les taxis et services privés ne figurent pas dans la composition de transports proposés, cela ne serait qu'une question de temps. «Cette plateforme est bien évidemment ouverte aux acteurs privés qui le souhaitent. Tout ce qui contribue à la mobilité se retrouvera dans cette application», a conclu le ministre des Transports.

L'application est actuellement disponible sur tous les stores. Pour les personnes la possédant déjà, une mise à jour sera effectuée au plus tard d'ici ce jeudi 19 septembre.

