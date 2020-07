Le ministère de l'Energie encouragera les constructions neuves abandonnant les chaudières à énergie fossile. L'incitation par prime plutôt que l'obligation : la méthode douce a été retenue pour faire un nouveau pas vers l'habitat 0 carbone.

La norme A+ fait son entrée sous les toits

Patrick JACQUEMOT

Comme devoir des vacances, Claude Turmes (Déi Gréng) a choisi de plancher sur la Prime house. A la rentrée, le ministre des Energies proposera ainsi une réforme des aides poussant à l'amélioration de l'efficacité énergétique des constructions neuves ou dans le cadre de rénovation. Mais, en cette fin juillet, c'est sur un projet de règlement grand-ducal mettant en avant une nouvelle classe de performance énergétique des bâtiments (baptisée «A+») que l'écologiste concentre son action.

«Nous construisons plus et certainement mieux qu'ailleurs au Grand-Duché, constate le ministre. Mais près de 20% des habitations conservent des chaudières à gaz ou au mazout. Si pour 2050, le pays s'est fixé un objectif d'habitat zéro carbone, il faut en finir avec ces modes de chauffage aux énergies fossiles.» Et qui fera un pas dans ce sens pourrait, à l'avenir, recevoir un coup de pouce supplémentaire de l'Etat. En plus de l'ensemble des aides déjà existantes, y compris de celles annoncées dans le cadre du plan de relance «Neistart Lëtzbuerg».

La PRIMe House rencontre le succès Le régime d'aides financières qui met l'accent sur la construction et la rénovation de logements durables a le vent en poupe depuis sa mise en pratique. En effet, quelque 1.800 primes ont été accordées depuis 2017, selon les chiffres donnés par le ministre Henri Kox.

L'idée est que chaque projet individuel souhaitant dépasser les exigences actuelles de la classe A d'efficacité énergétique se porte volontaire, et se fasse connaître. Il recevra alors les conseils pour l'orienter vers le meilleur choix de mode de chauffage pour sa construction, mais aussi quelques subsides pour l'aider à financer ce projet. «On s'inscrit donc là dans la démarche du Plan national en matière d'énergie et de climat», indique Claude Turmes.

Et si le gouvernement a choisi de passer par le logis pour améliorer son bilan carbone, ce n'est pas pour rien. Les immeubles d'habitation constituent en effet, la deuxième source d'émission de CO2 du pays (12%) soit quasi autant que l'industrie. «En attribuant les soutiens dès aujourd'hui, on joue donc en faveur de nos objectifs pour demain. A savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%) à l'horizon 2030», motive le ministre.

Mais pas question pour l'heure de révéler le montant et le mode de calcul des encouragements accordés pour basculer du côté A+ de l'efficacité énergétique. Cela ne tardera plus... Trois ans après avoir décidé que chaque nouvelle construction d’un bâtiment d’habitation devait correspondre à un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB = Nearly Zero Energy Building), le Luxembourg fait un nouveau pas.

