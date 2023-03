Un CIS pour les secouristes est en cours de construction à Fridhaff. La procédure est en cours, la date de début de la construction n'est pas encore connue.

Luxembourg 4 min.

A Fridhaff

La Nordstad aura son centre d'intervention

Frank WEYRICH Un CIS pour les secouristes est en cours de construction à Fridhaff. La procédure est en cours, la date de début de la construction n'est pas encore connue.

«Une nouvelle caserne de pompiers pour la Nordstad !». C'est par ces mots que la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) avait annoncé la bonne nouvelle le 9 décembre 2021. L'État avait acheté un terrain sur lequel le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) Nordstad, tant attendu, allait être construit. Cette décision a été précédée d'un bras de fer de plusieurs années concernant l'orientation des services de secours dans la région de Nordstad et leur centre d'intervention.

Une caserne pour les pompiers du Findel d'ici 2023 Afin d'accueillir le matériel spécifique et les effectifs d'intervention propres aux installations de l'aéroport, les sapeurs n'ont plus qu'à patienter encore treize mois, dixit la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding.

Ce n'est qu'en juillet 2021, lorsqu'un groupe de travail interministériel s'est penché sur la question, que les choses ont pu être conclues. Un terrain répondant aux exigences a été repéré. Un accord a également pu être trouvé avec le propriétaire et c'est ainsi qu'en novembre 2021, le terrain de 2,19 hectares «Im Seiteschgronn» au Fridhaff a changé de propriétaire. Actuellement, le terrain est classé comme surface agricole. L'état actuel du projet a été présenté à Diekirch.

Voici à quoi devrait ressembler la future caserne. Au fond, à gauche de l'image, on reconnaît la maison d'entraînement au feu et, à côté, le terrain d'entraînement des chiens. Crédit: CIS

Une phase d'autorisation accélérée

L'ensemble du projet est soumis à une procédure dite de «Plan d'occupation au sol» (POS), comme l'a expliqué Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Aménagement du territoire. Cela permet d'accélérer toute la phase d'autorisation. Si, comme c'est le cas ici, la définition des zones à bâtir est détaillée en amont, le plan général d'urbanisme (PAG) est ainsi rendu caduc. Le permis de construire est alors entre les mains de la commune concernée, en l'occurrence Diekirch. Le dossier est disponible en libre consultation jusqu'au 31 mars. Les éventuelles remarques sur le projet doivent être déposées jusqu'au 17 avril auprès de la commune de Diekirch.

L'évaluation environnementale qui l'accompagne peut également être consultée. La conclusion de celle-ci part toutefois du principe que l'impact du projet sur l'environnement peut être considéré comme négligeable, surtout avec les mesures de compensation prévues. La ministre de l'Intérieur a souligné que la réflexion sur le nouveau CIS s'inscrit dans le cadre des efforts prévus par le plan national de sauvetage. D'ici 2025, chaque endroit du pays devra être accessible en moins de 15 minutes par les services de secours. Elle a en outre souligné que le gouvernement souhaitait soutenir activement la fusion souhaitée avec la Nordstad.

Important pour tout le nord

Le site prévu pour le CIS se trouve à côté du réservoir d'eau potable, juste à côté de l'échangeur Zano Fridhaff sur la route du Nord B7. Au premier abord, le terrain ne se présente pas forcément comme un simple terrain à bâtir. Le terrain naturel présente tout de même une déclivité de 20 mètres. Ainsi, la caserne proprement dite devra faire face à un dénivelé de dix mètres.

L'entrée et la sortie prévues sont déjà bien visibles, car une bouche d'incendie se trouve à cet endroit et ne peut pas être manquée. Comme l'a expliqué Paul Schroeder, directeur général du CGDIS, le CIS Fridhaff est, outre le centre d'intervention principal de Gasperich, probablement le projet le plus important actuellement prévu.

Paul Schroeder, directeur général du CGDIS, a expliqué le choix du nouveau site. Photo: Frank Weyrich

Les deux CIS d'Ettelbruck et de Diekirch ayant déjà fusionné sur le plan opérationnel, la fusion avec le nouveau centre d'intervention sera désormais accélérée. Les trois autres centres de Colmar-Berg, Ingeldorf et Bettendorf continueront d'exister. Même si la distance par rapport au centre-ville est augmentée avec le nouveau CIS par rapport à la situation actuelle, le temps d'intervention prescrit est toujours assuré dans l'ensemble.

Dans l'ensemble, le temps d'intervention prescrit est toujours respecté.

L'année dernière, le centre d'intervention CIS Nordstad a effectué 6.334 interventions. Si l'on y ajoute les centres de Colmar-Berg, Ingeldorf et Bettendorf, on arrive à un total de 6.744 interventions.

Une technique moderne à l'intérieur et à l'extérieur

Steve Meyer, chef de service des constructions au CGDIS, a pour sa part évoqué la structure prévue pour le nouveau CIS. Le bâtiment principal, qui s'étend sur trois étages et deux sous-sols, pourra accueillir environ 25 équipes d'intervention et 16 places de stationnement pour les véhicules d'intervention. Le toit du bâtiment principal sera conçu de manière à répondre aux exigences environnementales actuelles. Outre des panneaux solaires et une végétalisation, il est également prévu de collecter l'eau de pluie pour remplir les camions d'incendie. En raison de sa situation sur une pente, la rampe d'accès aura une inclinaison de 8%. Les bâtiments d'entraînement se trouveront dix mètres plus bas, en direction de Seiteschgronn.

Il est prévu d'y construire une maison d'entraînement au feu équipée d'une technique de filtrage ultramoderne afin d'éviter que des vapeurs ou des fumées nocives ne se répandent dans l'environnement lors des exercices de feu réel. Un terrain d'entraînement est également prévu pour l'équipe canine.

La date de la mise en route de la première pelleteuse n'est pas encore connue à l'heure actuelle. Il faut d'abord suivre la procédure prévue et établir les plans définitifs.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.