Entre des élus locaux qui traînent des pieds et un gouvernement pas forcément engagé à fond dans le projet, la fusion des cinq communes pour créer une communauté unique est plus que jamais en difficulté.

La Nordstad a du plomb dans l'aile

(pj avec Marc HOSCHEID) Le projet de fusion des communes de Bettendorf, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et Schieren a encore deux mois avant de naître... ou mourir. Ainsi, se peut-il que la Nordstad (qui devait façonner un point de développement d'habitat et d'infrastructures) n'arrive même pas jusqu'au stade de la consultation citoyenne qui, avant les élections communales de 2023, devait décider de son ancrage dans la planification nationale.

Sauf que le dossier traîne, s'enlise, manque étonnamment de souffle. A l'exemple de la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), qui ne monte guère au combat pour défendre cette idée d'un nouveau pôle urbain à 20 minutes de la capitale. Alors que les élus locaux lui réclament de revoir les conditions financières accordées aux communes en cas de fusion, la ministre ne semble pas pouvoir donner satisfaction. Comme si, au final, c'était plutôt le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP), qui bloquait l'avancée du projet.

Et quand ce n'est pas l'argent qui pose problème, voilà qu'un nouveau caillou entre dans la chaussure des promoteurs de la Nordstad. Ainsi, la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg (Déi Gréng), a-t-elle signifié son veto à la construction promise d'une nouvelle caserne du CGDIS sur la zone d'activités du Fridhaff. Un point pourtant central pour l'unité de ce nouveau territoire.

Mais quels intérêts défendent réellement les ministres Bofferding, Gramegna et Dieschbourg et les autres? Ceux du pays ou l'opinion de leur propre famille politique? Ainsi, du côté LSAP, certains ne sont guère enthousiasmés à l'idée de voir se créer une dynamique dans la région de l'Oesling plutôt que sur «leur» territoire. C'est notamment le cas du vice-Premier ministre socialiste Dan Kersch, attaché au Sud du Grand-Duché, et qui préfère que l'ancien pays minier se régénère plus que toute autre zone et qu'Esch gagne encore en ampleur.

Le maire de Diekirch, Claude Haagen (LSAP), n'a pas non plus fait preuve d'un enthousiasme débordant sur la question de la fusion ces derniers mois. S'engageant a minima.

Autre camp, autre lieu mais même frein du côté du bourgmestre d'Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf (CSV). Lui a durci le ton concernant l'aspect financier. Mais, en coulisses, d'autres élus locaux ne jouent pas non plus le jeu de la fusion. Et certains juste par crainte de perdre leur mandat à l'avenir...

Difficile en l'état d'imaginer qu'un accord soit donc trouvé d'ici la fin de l'année, terme fixé pour les négociations. La Nordstad serait alors rayée des programmes d'aménagement du pays, et cela alors même que la question de l'engorgement de la capitale, de la mauvaise répartition de l'emploi et de l'habitat sur le territoire ou de la qualité de vie globale d'une population qui ne cesse de croître deviennent des sujets cruciaux pour le devenir du Luxembourg. Un raté qui peut encore être évité, mais maintenant il y a urgence.

