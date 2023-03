Derrière l'apparence inoffensive des sachets de nicotine sans tabac se cache un véritable danger de dépendance, alertent le Centre national de prévention des addictions et la Fondation cancer.

La nicotine sans tabac a conquis le Luxembourg

Ils gagnent du terrain au Luxembourg. Des petits sachets de nicotine sans tabac ont fleuri sur les étals des stations-service et chez les marchands de journaux, d'après le Centre national de prévention des addictions et la Fondation cancer. Commercialisé par différentes entreprises de l'industrie du tabac, ce nouveau produit inquiète les deux structures, en particulier, car il cible spécifiquement les jeunes générations.

Attention à ne pas confondre cette nouvelle tendance avec le snus. Ce dernier, interdit dans l'Union européenne à l'exception de la Suède, contient bel et bien du tabac, là où ce nouveau produit en est dépourvu. Son mode d'administration, en revanche, est similaire. Les sachets de nicotine sans tabac se placent effectivement dans la bouche, généralement sous la lèvre, ou dans la poche de la joue.

Cette consommation permet à la nicotine d'être absorbée par la muqueuse buccale et de se diffuser dans tout le corps par le sang. Si elles ne contiennent pas de tabac, ces petites poches sont constituées d'une «poudre contenant de la nicotine», informent le CNPA et la Fondation cancer.

Un marketing agressif

C'est justement cette absence de tabac, combinée au fait qu'il ne soit pas chauffé, à l'inverse des cigarettes électroniques, qui permet à ce produit de contourner les lois anti-tabac actuellement en vigueur au Luxembourg. Pourtant, cette nouvelle tendance n'est pas sans danger, selon les deux structures de prévention.

Derrière une apparence inoffensive avec un marketing faisant parfois la promotion d'un produit «naturel» et «avec des arômes frais» se cache en effet un risque de dépendance. «Même si les fabricants déconseillent la consommation aux mineurs, leurs mesures de marketing et la conception des produits visent manifestement aussi ce groupe cible», dénoncent le CNPA et la Fondation cancer. Les poches peuvent ainsi être distribuées sous forme d'échantillons gratuits, de jeux-concours ou lors d'événements.

Alors qu'ils ne consomment pas encore de produits contenant du tabac ou de la nicotine, les jeunes peuvent donc aisément être tentés par cette nouveauté qui donne l'illusion d'être sans danger pour la santé. Une fois dépendants, ces nouveaux clients sont ensuite susceptibles de se tourner vers d'autres produits de l'industrie.

Des surdoses et des intoxications peuvent se produire, surtout chez les premiers consommateurs, ce qui est particulièrement dangereux pour les enfants et les adolescents. CNPA et Fondation cancer

Par ailleurs, les deux structures alertent sur le fait qu'aucune obligation de liste des ingrédients de produit, ni de limite maximale pour la quantité de nicotine contenue dans la petite poche n'existent pour le moment. Ainsi, selon le produit consommé, un seul sachet peut renfermer davantage de nicotine que celle contenue dans une simple cigarette.

«Des surdoses et des intoxications peuvent se produire, surtout chez les premiers consommateurs, ce qui est particulièrement dangereux pour les enfants et les adolescents», font savoir le CNPA et la Fondation cancer. Les jeunes enfants, eux, peuvent risquer d'ingérer les petits sachets, de quoi mettre leur vie en danger.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que les deux structures demandent l'adoption «rapide des dispositions légales correspondantes pour combler les lacunes constatées». Pour ce faire, les structures conseillent de traiter juridiquement ce nouveau produit «de la même manière que les produits du tabac». Une décision qui entrainerait des limitations de la teneur en nicotine des sachets, une interdiction de publicité, un retrait de la vente des produits aromatisés, mais aussi une taxation.

