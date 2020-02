Elle était attendue. Elle est bien arrivée et elle a causé 26 accidents en l'espace de deux heures selon la police grand-ducale.

La neige provoque le chaos sur les routes

Les chutes de neige annoncées ont fortement perturbé le trafic à travers tout le pays. Ce jeudi, entre 12 et 14 heures, près de 26 accidents ont été enregistrés. Les équipes du CGDIS ont dû se déployer à plusieurs reprises en début d'après-midi. Il s'agissait avant tout d'accidents de voiture qui ont causé des dégâts matériels et quelques blessés légers. «Comme la vitesse des conducteurs est généralement limitée, il ne s'agit pas d'accidents graves», commente Cédric Gantzer, porte-parole du CGDIS. Des arbres sont aussi tombés sur la chaussée.

14 Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo:Guy Jallay Verkehrschaos nach Schneefällen in Luxemburg. Photo:Teddy Jaans Verkehrschaos nach Schneefällen in Luxemburg. Photo:Guy Jallay Photo: Gerry Huberty Photo: Vincent Halsdorf Winterchaos auf den Straßen, hier in Weiler-la-Tour. Photo: Gerry Huberty Lok , Schnee 2020 , Schneegestöber , Stau Escher Autobahn Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort Photo: Guy Jallay Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren

La vitesse sur toutes les autoroutes a été limitée à 70 km/h et les autorités ont rappelé aux usagers de la route à redoubler de prudence. L'ACL a mis en garde au danger des routes glissantes et les côtes. Des problèmes ont été signalés avant à Kreuzerbuch, Grevels-Hierheck, Eschdorf et Grosbous.