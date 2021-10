Rapporteur du budget 2022, Dan Biancalana (LSAP) entend que la version finale du texte mette avant tout l'accent sur «la notion de sécurité». Une notion que le député envisage dans le sens d'une protection collective de chaque citoyen.

Dan Biancalana

«La nécessité d'avoir un Etat providence s'impose»

Lors de votre nomination en tant que rapporteur du budget 2022, vous aviez assuré que cette loi porterait «les valeurs du LSAP». Quelles sont-elles? Celles portées par Dan Kersch ou celles de Paulette Lenert?

Dan Biancala - «Ce sont des valeurs de solidarité, de justice sociale, de sécurité et d'égalité entre les citoyens. Ce sont des valeurs que tous les membres du LSAP portent en eux.

Concrètement, comment cela va-t-il se traduire dans le texte final, sachant que le ministre des Finances a déjà annoncé que 47% des dépenses allaient être consacrées au domaine social?

«Les transferts sociaux vont effectivement marquer cet exercice, avec une hausse de 2,8% du Revis ou une hausse de 200 euros de l'allocation de vie chère autant d'éléments portés par notre parti dans le cadre d'échanges qui ont eu lieu au sein de la coalition.

Des revalorisations rendues possibles par la croissance du PIB, à hauteur de 6% en 2021 et de 3,5% en 2022...

«Il faut effectivement dire que nous possédons des finances publiques saines qui nous permettent de réaliser des investissements de qualité et de pouvoir mettre en place des dépenses vouées à la plus large partie de la population. Notre modèle économique et social repose effectivement sur la croissance, ce qui n'est pas sans poser quelques défis. Que ce soit au niveau des emplois, des infrastructures ou de la mobilité. C'est une donnée qui est bien présente dans notre esprit.

Dans le cadre très figé qu'est la loi budgétaire, quels axes souhaitez-vous mettre en valeur?

«Mon rapport final devrait valoriser la notion de sécurité, mais dans une conception multiforme. Aussi bien celle que nous pouvons avoir dans l'espace public en tant que résident ou personne qui vient travailler dans ce pays, que la sécurité en matière de politique sociale, de l'éducation ou du travail. Cela englobe donc tout un ensemble de choses, notamment pour les personnes qui vivent des situations difficiles dans un contexte de crise sanitaire. Et donc la nécessité d'avoir un Etat providence qui protège face aux différents risques s'impose plus que jamais.

La source principale d'insécurité des résidents tient dans la question du logement. Or, le Premier ministre a annoncé une réforme de la taxe foncière dont les contours demeurent flous pour l'heure...

«Le ministère de l'Intérieur a le lead sur ce dossier et le gouvernement s'est engagé à déposer le projet de loi dans les douze mois à venir.

Le LSAP exerce le pouvoir de manière continue depuis 2004. L'ambition affichée de mettre en place un(e) Premier ministre lors des prochaines législatives ne risque-t-elle pas de se heurter à une lassitude des électeurs?

«Pour l'heure, la dynamique autour du parti est bien présente, notamment parce que cette crise a permis de démontrer que les socialistes ont toujours clairement un rôle à jouer, pour défendre cet Etat social fort qui ne souhaite laisser personne sur le côté. Quant à notre volonté de prendre la tête de la prochaine coalition, elle est légitime puisqu'elle correspond à l'ambition de chaque parti qui participe aux législatives. La décision finale reste encore et toujours entre les mains des électeurs.

