Luxembourg 2

La N10 fermée à la circulation jusqu'au 27 mars

Suite au glissement de pierres et de terre qui s'est produit vendredi le long de la route nationale, à proximité de Wasserbillig, l'administration des Ponts & Chaussées annonce ce lundi que la route sera interdite à la circulation pour plus d'un mois.

(JFC, avec sas/SC) - Un glissement de terrain s'est produit vendredi après-midi sur la N10 entre Wasserbillig et la bretelle d'accès à l'autoroute A1. Plusieurs morceaux de roches se sont détachés et ont roulé vers la chaussée. Fort heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incident. Cependant, comme d'autres pierres menaçaient de glisser à leur tour avec le risque de tomber sur la route, la N10 a été fermée provisoirement pour des raisons de sécurité dès le vendredi après-midi. Et une déviation via l'autoroute A1 a été mise en place.

2 Falls weitere Brocken den Hang heruntergerutscht kommen, könnten diese andere Steine mit sich reißen, oder wie über eine Art Rampe über die Steine auf dem Bild auf die Fahrbahn geschleudert werden. Foto: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Falls weitere Brocken den Hang heruntergerutscht kommen, könnten diese andere Steine mit sich reißen, oder wie über eine Art Rampe über die Steine auf dem Bild auf die Fahrbahn geschleudert werden. Foto: Pierre Matgé Dicke Felsbrocken drohen sich von der Wand zu lösen. Foto: Pierre Matgé

Toutefois, ce lundi, l'administration des Ponts & Chaussées annonce que la section concernée de la N10 entre Wasserbillig et la jonction avec la CR141b restera fermée dans les deux sens de circulation encore plus longtemps, très exactement jusqu'au 27 mars. Durant ces six semaines, la déviation par l'A1 restera d'application.

Province Grevenmacher, N10 entre Wasserbillig et Wasserbillig - Dolomithartsteinwerk

dans les deux sens barré, glissement de terrain, jusqu'à 27/03/2020 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) February 17, 2020