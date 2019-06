Des sourires, des larmes, des grimaces, des chants, la 14e édition de l'ING Marathon de Luxembourg a animé la capitale tout au long de ce premier jour du mois de juin et une bonne partie de la soirée.

La musique a rythmé l'ING Night Marathon

Outre les 16.000 participants à la course, ce sont plus de 100.000 personnes qui ont déambulé dans les rues. Pour assurer le spectacle, près de 300 musiciens ont accompagné les athlètes tout au long des 42,195 km du parcours. Le LEO Light Village, avec ses lanternes et ses lumières dans la vallée de la Pétrusse, constituait un des moments forts de cette journée particulière.



Ambiance colorée au rond Point Schuman. Elégance et danse au Glacis. La solidarité entre participants. Des sourires du côté des spectateurs. 21 ou 42 km, l'heure du choix. Le folklore était au rendez-vous. Le Glacis pris d'assaut par les coureurs. Arrivée au Light Village. Ambiance nocture au coeur de la capitale. Run for a United World. Les médailles souvenir de l'édition 2019.