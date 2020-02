Que ce soit au festival des migrations ou au «Neien Tramsschapp», la culture et la musique vont rythmer votre week-end à travers le pays.

La multiculturalité du Luxembourg s'expose

Des concerts pour fêter la gratuité des transports publics

Le Luxembourg entre dans l'histoire ce samedi 29 février en devenant le premier pays au monde à mettre en oeuvre la gratuité des transports publics sur l'ensemble de son territoire. Histoire de marquer le coup, douze mini-concerts ont lieu sur des petites scènes dans quatre gares: Belval-Université, Gare de Luxembourg, Pfaffenthal-Kirchberg et Ettelbruck à partir de 12h. Les festivités de la journée se termineront par un concert exceptionnel à partir de 18h dans un cadre insolite: le «Neien Tramsschapp» au Kirchberg. Une belle occasion de retrouver de nombreux artistes locaux EDSUN, Michel Reis feat. Studnitzky, Nicool, Serge Tonnar, Stayfou ou encore Tuys. Renseignements sur mobilitegratuite.lu.

Transport et entrée gratuits

Le rendez-vous de la multiculturalité

Cultures et migrations au cœur du festival Le week-end s’inscrit sous le signe de la multiculturalité à Luxexpo The Box avec le 37e Festival des migrations des cultures et de la citoyenneté.

La 37e édition du Festival des migrations des cultures et de la citoyenneté se poursuit jusqu'à dimanche dans les installations de Luxexpo The Box. En plus des stands des différentes associations, les visiteurs peuvent assister gratuitement à divers spectacles de danse mais aussi des concerts et de nombreuses conférences. En marge du festival, se dérouleront le 20e salon du livre et des cultures du Luxembourg et la 8e rencontre Artsmanif.

Samedi et dimanche de 12h à 2h - Entrée gratuite

Confiseries et danse à Schifflange

Après le nord et Diekirch pour l'ouverture des cavalcades, direction le sud et plus particulièrement Schifflange avec la 31e édition. Une vingtaine de chars et les ensembles musicaux sont attendus à 15h dans le centre de la localité pour le traditionnel cortège. La fête, organisée par l'ASBL «Folklorama Schifflange» se poursuivra place de l'Hôtel de Ville jusqu'à 20 h.

Entrée: 5 euros en prévente - 6 euros

Championnats nationaux de cross-country

La pluie et le vent ne devraient pas empêcher la bonne tenue des Championnats nationaux de cross-country ce dimanche 1er mars à Dreiborn à proximité de l'école Billek. Cette épreuve, organisée par le CAEG et la FLA, proposera de nombreuses courses dans les catégories ludiques, benjamins, débutants, scolaires, minimes, cadets, juniors, Espoirs et élites entre 11 et 15h.

Un feu pour dire adieu à l'hiver

Ce week-end est placé sous le signe des Buergbrennen à travers le pays. Mais cette édition 2020 risque de connaître quelques désagréments. Les conditions météorologiques ne sont pas très favorables ce week-end, des vents allant jusqu'à 100 km/h pourraient souffler. Strassen, Hesidorf et Grevenmacher ont déjà annulé leur fête des brandons. D'autres communes pourraient leur emboîter le pas en fonction des conditions climatiques.

La météo risque de perturber la fête des brandons. Photo: Marc Mersch (MyWort)

L'Orval coté en bourse

Brasserie, fromagerie, abbaye, philatélie, photos, livres, cartes postales, affiches, plaques émaillées, taques, verres ou bouteilles... les fans de l'Orval sont attendus ce dimanche 1er mars dès 8h30 à Florenville en Belgique. Si vous souhaitez acheter l'objet qui manque à votre collection, la 10e bourse aux objets d'Orval est faite pour vous.